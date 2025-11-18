Live
Előrehaladott rákkal küzd a korábbi Bundesliga-játékos, Dennis Diekmeier 14 éves kislánya. A hír a Liverpool korábbi edzőjét, Jürgen Kloppot is megrázta, aki videóüzenetben bátorította a betegséggel küzdő Delanit.

Dennis Diekmeier a novemberi válogatott szünet előtt szívettépő apropóból látogatott el korábbi csapata, a Hamburger SV német Bundesliga-meccsére, ugyanis négy gyermekének egyike, a 14 éves Delani súlyos beteg: tízhónapja veserákkal küzd. Az újonccsapat több akciót szervezett a korábbi jobbhátvédje családjának megsegítésére. A szomorú hír most Jürgen Klopphoz is eljutott, aki üzent a korábbi hamburgi kedvenc lányának.

Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Ugyan a rosszindulatú daganatot eltávolították, de az átterjedt a 14 éves kislány tüdőjére. A számos műtét és kemoterápiás kezelés eddig sikertelen volt, az orvosok pedig cseppet sem bizakodóak, az életben maradásra mindössze öt százalék esélyt adnak a gyermeknek.

A korábbi német utánpótlásválogatott Diekmeier múlt héten kisírt szemekkel beszélt lányáról a hamburgi Volksparkstadionban rendezett ráktudatosságról szóló rendezvényen a Dortmund elleni bajnoki előtt.

„Le sem lehet írni, mit jelent ez egy család számára. A lányom egy csodálatos ember. Hihetetlenül keményen küzd minden nap. A lovaglás sok erőt ad neki. Minden tiszteletem az övé, ahogyan ezt az egészet csinálja” – mondta a HSV korábbi jobbhátvédje, aki jelenleg a negyedosztályú Sandhausen pályaedzője, de klubjától szabadságot kért, hogy minél többet lehessen a gyilkos kórral küzdő Delanival. 

Jürgen Klopp bátorító üzenetet küldött egy rákos kislánynak

A Diekmeier-család szörnyű tragédiájáról Jürgen Klopp is értesült. A Liverpool korábbi edzője, jelenleg a Red Bull globális futballigazgatója videóüzenetben küldött megható üzenetet a 14 éves kislánynak.

„Természetesen hallottam a történetedet, és elképesztően csodállak az erődért, a kitartásodért, valamint a pozitívitásodért. Borzalmasan nehéz lehet, de te minden nap megbirkózol vele.” 

Hihetsz Istenben, vagy egyszerűen csak a jövőben. A hit nem azt jelenti, hogy pontosan úgy is lesz, hiszen hozzászokhattunk már, hogy nem tudhatjuk száz százalékig biztosan, mi fog történni a jövőben. De álmodozni szabad.

Klopp ezt követően reményét fejezte ki, hogy személyesen is találkozhat Delainival, akár már a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon, a német szakember ugyanis meghívta a lányt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő tornára.

„Nagyon szeretnék találkozni veled. Mindez már jövőre megtörténhet. Addig is erőt, hitet és minden jót kívánok neked”

