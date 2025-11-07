Kady Borges, a Ferencváros korábbi, az azeri Qarabag FK jelenlegi labdarúgója súlyos sérülést szenvedett a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Kady Borges-t szerdán, a klubvilágbajnoki címvédő ellen 2-2-es döntetlenre végződött mérkőzés 31. percében sérülés miatt kellett lecserélni.
Kady Borges bő két hónapot kihagy
A klub honlapja szerint a vizsgálatok megállapították, hogy eltört a brazil támadó középpályás szárkapocscsontja, ezért 8-10 hetet ki kell hagynia – számolt be róla az MTI.
A 29 éves játékos 2024 nyarán igazolt a Ferencvároshoz, a zöld-fehérekkel az előző idényben NB I-et nyert. Kady idén tavasszal, alig több mint fél év után távozott és visszatért a Qarabag együtteséhez, amellyel szintén bajnok lett, így egy szezonon belül két csapattal is bajnokságot tudott nyerni.
A Qarabag az azeri ligában jelenleg a második, a BL alapszakaszában pedig a 15. helyen áll a tabellán.
