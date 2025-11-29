A 20 éves középpályás a 3-0-ra megnyert mérkőzés 15. percében ütközött a hazaiak játékosával, a montenegrói Bojan Sankoviccsal, aminek következtében percekig ápolták a pályán, nem kicsi riadalmat okozva a keleti rangadó első félidejében.

A keleti rangadó egy súlyos sérülést is hozott, de később kiderült, nincs nagy baj. Fotó: Istvan Derencsenyi

A keleti rangadó alatt sérült meg

A Debrecen álomszerűen kezdte a meccset és már a 6. percben megszerezte a vezetést. Alig tíz perc elteltével aztán Szűcs Tamás és Bojan Szankovics összefejelt a levegőben, amikor egyszerre akarták elfejelni a labdát. Bogár játékvezető azonnal megállította a játékot, hogy az orvosi stábok a pályára tudjanak lépni a megsérült játékosokhoz.

A magyar U21-es válogatott Szűcs ugyan megpróbált azonnal felállni az ütközést követően, de egyből összeesett, majd percekkel később is a csapattársainak kellett támogatni.

A debreceni csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs jelezte is a kispad felé, hogy a fiatal játékos nem fogja tudni folytatni a meccset, végül hosszas ápolás után hordágyon vitték le a pályáról a mentősök, miközben a két tábor sportszerűen megtapsolta.

A mérkőzés után Sergio Navarro vezetőedző azt mondta, Szűcs Tamást kórházba szállították, de "úgy tudja, már jobban van".

A hírek szerint a játékost agyrázkódással kezelték, de a súlyos sérülést elkerülte.

A DVSC sikerével megerősítette első helyét a tabellán.