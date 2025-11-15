Live
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza védője nyáron a skót élvonalbeli Dundee Unitedhez került kölcsönben. Keresztes Krisztián ősszel alapember lett a klubjában, a magyar válogatottba azonban eddig nem kapott meghívót. Ezen próbál változtatni.

Keresztes Krisztián júliusban egy idény erejéig került kölcsönbe a Nyíregyháza Spartacustól a Dundee Unitedhez. A 25 éves középhátvéd az előző évadban összesen 22 NB I-es bajnokin játszott, a skót klubja színeiben viszont máris 16 tétmérkőzésen van túl, ráadásul az összes találkozót végigjátszotta. 

Keresztes Krisztián (balra) tavasszal még az FTC ellen játszhatott, az új idényben a Nyíregyháza helyett már a skót Dundee United csapatát erősíti 
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Keresztes Krisztián szeretne bekerülni a magyar válogatottba

A magyar válogatottságról álmodozó védő már gólt is szerzett a Dundee-ban, és – mivel a megállapodás elővásárlási opciót is tartalmaz – könnyen lehet, hogy Keresztes a kölcsönszerződés lejárta után is marad Skóciában, még ha a Nyíregyháza eddig semmilyen hivatalos megkeresést nem kapott ennek kapcsán.

„Úgy tudom, a teljesítményem alapján vannak erre törekvések, aminek természetesen nagyon örülök, hiszen ez megerősíti, hogy jól megy a játék az utóbbi időben – nyilatkozta a szon.hu-nak a magyar védő, akinek a piaci értékét 350 ezer euróra becsüli a Transfermarkt. – Ugyanakkor hivatalos választ erre vonatkozóan én sem tudok mondani, már csak azért sem, mert hosszú még az idény, nagyon sok minden változhat. 

Nagyon pozitívan állok a következő időszak elé, komoly céljaim vannak, beszélhetünk itt a Dundee Unitedról, de lehet akár még nagyobbat is álmodni.

Szeretném felhívni magamra a figyelmet a magyar válogatottnál is, ezért dolgozom minden nap motiváltan."

Keresztes Krisztián a skót klubjával a Konferencialiga-selejtezőben is érdekelt volt
Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Keresztes Krisztián épp a válogatottszünetet kihasználva csütörtök óta Magyarországon tartózkodik, ám 

vasárnap délután indul vissza Skóciába, és mint elmondta, nagy szívfájdalma, hogy a repülőútja az Írország elleni világbajnoki selejtező idejére esik, 

mert így már csak a landoláskor tudja meg, sikerült-e kiharcolnia a vb-pótselejtezőt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának. 

„Nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót" – Marco Rossi történelmet írt

 

 

