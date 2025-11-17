A GiveMeSport elemzése szerint Kerkez a válogatottban olyan formát mutatott, amelynek közelébe sem tudott kerülni Liverpoolban. Az írek elleni budapesti meccsen szinte hibátlanul futballozott: megnyerte mindhárom szerelési kísérletét, három labdát szerzett, öt tisztázást mutatott be, nyolc földi párharcból hetet megnyert, gólpasszt adott és öt helyzetet alakított ki, ami a mezőnyben a legtöbb volt. A magyar balhátvéd válogatott teljesítménye annyival erősebb volt a klubszintű formájánál, hogy sok liverpooli drukker nem is itt a szemének. Ezek után megindult a bűnbakkeresés.
Az elmúlt hónapokban több angol lap is a szezon egyik legrosszabb Premier League-igazolásai közé sorolta Kerkezt, ám ezt a véleményt a magyar-ír meccs gyakorlatilag megsemmisítette. A szurkolók ugyanis azt látják: Kerkez ugyanazt az energikus, domináns játékot hozza Marco Rossi válogatottjában, mint ami a Bournemouth-nál sztárrá tette, miközben Liverpoolban mintha vissza lenne fogva.
Nem Kerkezben, hanem Slotban látják a hibát
Egyre többen teszik fel a kérdést: nem Kerkezzel, hanem Arne Slot rendszerével van a gond? A közösségi médiában sorra jelennek meg a kritikus vélemények, amelyek szerint Kerkez olyan feladatokat kap Liverpoolban, amelyek nem illenek a játékához. A gyorselemzések szerint túl szűken, néha túl magasan, máskor túl defenzíven játszatja őt az edző, így nem kapja meg azt a szabadságot, amely révén a legjobb formáját tudja mutatni.
Egy liverpooli szurkoló tömören így fogalmazta meg a csalódottságot:
Nem értem, hogy lehet besült igazolásnak nevezni Kerkezt, amikor teljesen látszik, hogy a rossz meccsei jórészt abból jönnek, ahogyan Slot használja.
Többen is hangot adtak annak, hogy Kerkez Magyarországon és korábban Bournemouth-ban is egészen más szintet mutatott, így náluk már nem a játékos a hibás, hanem a rendszer és a taktikai szerepkör.
Ez a hangulatváltás különösen látványos, mert az elmúlt hónapokban Kerkez egyike volt azoknak, akiket a brit média máris „rossz vételként” könyvelt el. Ehhez képest most éppen a magyar–ír meccs váltott ki olyan véleménycunamit, amely az edző felé terelte a figyelmet.
A statisztikák is alátámasztják a felháborodást
Kerkez a magyar válogatottban valóságos energiabomba volt, és erre a szurkolók is felfigyeltek. A GiveMeSport részletes mutatói szerint a magyar balhátvéd nemcsak védekezésben, hanem támadásban is kimagaslót nyújtott. Öt kulcspassza, kreatív szerepvállalása és agresszív párharcjátéka kristálytisztán kirajzolta: ha jól használják, a posztján a Premier League egyik legígéretesebb játékosa lehet.
A kontraszt Liverpoolhoz képest így még feltűnőbb. Ott sokszor csak epizodista lett, nem kapott folyamatos bizalmat, és amikor játszott, gyakran idegen szerepkörben tűnt fel. A szurkolók emiatt úgy érzik, hogy Slot valós potenciált pazarol el.
Arne Slot tavaly még a rugalmasságáról és a rendszerszintű alkalmazkodóképességéről volt híres, idén viszont egyre többen vetik a szemére, hogy egy sor új igazolását nem tudja megfelelően beilleszteni. Kerkez esete most ennek ékes példája lett.
Kerkeznek idő kell, és ezt Angliában is kezdik megérteni
A brit elemzés felidézi azt is, hogy Kerkez karrierje eddig sem volt a villámrajtról híres. Az AZ Alkmaarnál is hónapokig tartott, mire megkapta a lehetőséget és élni tudott vele, a Bournemouth-nál pedig fél szezon után vált meghatározóvá, végül a Premier League álomcsapatába is bekerült.
Ezt a türelmet a Liverpoolnál is meg kellene kapnia, hiszen minden jel arra utal, hogy egy adaptációs időszakon megy keresztül. A szurkolók egy része már ezt is felismerte: többen írják, hogy Kerkezben óriási a potenciál, csak idő kell, amíg Slot megtalálja számára a megfelelő szerepet.
