A GiveMeSport elemzése szerint Kerkez a válogatottban olyan formát mutatott, amelynek közelébe sem tudott kerülni Liverpoolban. Az írek elleni budapesti meccsen szinte hibátlanul futballozott: megnyerte mindhárom szerelési kísérletét, három labdát szerzett, öt tisztázást mutatott be, nyolc földi párharcból hetet megnyert, gólpasszt adott és öt helyzetet alakított ki, ami a mezőnyben a legtöbb volt. A magyar balhátvéd válogatott teljesítménye annyival erősebb volt a klubszintű formájánál, hogy sok liverpooli drukker nem is itt a szemének. Ezek után megindult a bűnbakkeresés.

Nem Kerkezen és Szoboszlain múlt, hogy a magyar válogatott 3-2-re kikapott az írektől

Fotó: PETER POWELL / AFP

Az elmúlt hónapokban több angol lap is a szezon egyik legrosszabb Premier League-igazolásai közé sorolta Kerkezt, ám ezt a véleményt a magyar-ír meccs gyakorlatilag megsemmisítette. A szurkolók ugyanis azt látják: Kerkez ugyanazt az energikus, domináns játékot hozza Marco Rossi válogatottjában, mint ami a Bournemouth-nál sztárrá tette, miközben Liverpoolban mintha vissza lenne fogva.

Nem Kerkezben, hanem Slotban látják a hibát

Egyre többen teszik fel a kérdést: nem Kerkezzel, hanem Arne Slot rendszerével van a gond? A közösségi médiában sorra jelennek meg a kritikus vélemények, amelyek szerint Kerkez olyan feladatokat kap Liverpoolban, amelyek nem illenek a játékához. A gyorselemzések szerint túl szűken, néha túl magasan, máskor túl defenzíven játszatja őt az edző, így nem kapja meg azt a szabadságot, amely révén a legjobb formáját tudja mutatni.

Egy liverpooli szurkoló tömören így fogalmazta meg a csalódottságot:

Nem értem, hogy lehet besült igazolásnak nevezni Kerkezt, amikor teljesen látszik, hogy a rossz meccsei jórészt abból jönnek, ahogyan Slot használja.

Többen is hangot adtak annak, hogy Kerkez Magyarországon és korábban Bournemouth-ban is egészen más szintet mutatott, így náluk már nem a játékos a hibás, hanem a rendszer és a taktikai szerepkör.

Ez a hangulatváltás különösen látványos, mert az elmúlt hónapokban Kerkez egyike volt azoknak, akiket a brit média máris „rossz vételként” könyvelt el. Ehhez képest most éppen a magyar–ír meccs váltott ki olyan véleménycunamit, amely az edző felé terelte a figyelmet.