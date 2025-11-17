Live
A Liverpool-szurkolók is árgus szemekkel figyelték a Magyarország-Írország világbajnoksi selejtezőt, hiszen a pályán egyszerre szerepelt a klub két játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A balhátvéd a 3-2-es magyar vereség ellenére is kimagasló teljesítményt nyújtott, ami teljesen átírta a róla alkotott képet Angliában. Ezzel egy időben komoly kritikák zúdultak Kerkez Milos angliai szerepeltetése miatt Arne Slotra, a Liverpool vezetőedzőjére.

A GiveMeSport elemzése szerint Kerkez a válogatottban olyan formát mutatott, amelynek közelébe sem tudott kerülni Liverpoolban. Az írek elleni budapesti meccsen szinte hibátlanul futballozott: megnyerte mindhárom szerelési kísérletét, három labdát szerzett, öt tisztázást mutatott be, nyolc földi párharcból hetet megnyert, gólpasszt adott és öt helyzetet alakított ki, ami a mezőnyben a legtöbb volt. A magyar balhátvéd válogatott teljesítménye annyival erősebb volt a klubszintű formájánál, hogy sok liverpooli drukker nem is itt a szemének. Ezek után megindult a bűnbakkeresés.

Nem Kerkezen és Szoboszlain múlt, hogy a magyar válogatott 3-2-re kikapott az írektől Fotó: PETER POWELL / AFP
Nem Kerkezen és Szoboszlain múlt, hogy a magyar válogatott 3-2-re kikapott az írektől
Fotó: PETER POWELL / AFP

Az elmúlt hónapokban több angol lap is a szezon egyik legrosszabb Premier League-igazolásai közé sorolta Kerkezt, ám ezt a véleményt a magyar-ír meccs gyakorlatilag megsemmisítette. A szurkolók ugyanis azt látják: Kerkez ugyanazt az energikus, domináns játékot hozza Marco Rossi válogatottjában, mint ami a Bournemouth-nál sztárrá tette, miközben Liverpoolban mintha vissza lenne fogva.

Nem Kerkezben, hanem Slotban látják a hibát

Egyre többen teszik fel a kérdést: nem Kerkezzel, hanem Arne Slot rendszerével van a gond? A közösségi médiában sorra jelennek meg a kritikus vélemények, amelyek szerint Kerkez olyan feladatokat kap Liverpoolban, amelyek nem illenek a játékához. A gyorselemzések szerint túl szűken, néha túl magasan, máskor túl defenzíven játszatja őt az edző, így nem kapja meg azt a szabadságot, amely révén a legjobb formáját tudja mutatni.

Egy liverpooli szurkoló tömören így fogalmazta meg a csalódottságot: 

Nem értem, hogy lehet besült igazolásnak nevezni Kerkezt, amikor teljesen látszik, hogy a rossz meccsei jórészt abból jönnek, ahogyan Slot használja.

Többen is hangot adtak annak, hogy Kerkez Magyarországon és korábban Bournemouth-ban is egészen más szintet mutatott, így náluk már nem a játékos a hibás, hanem a rendszer és a taktikai szerepkör.
Ez a hangulatváltás különösen látványos, mert az elmúlt hónapokban Kerkez egyike volt azoknak, akiket a brit média máris „rossz vételként” könyvelt el. Ehhez képest most éppen a magyar–ír meccs váltott ki olyan véleménycunamit, amely az edző felé terelte a figyelmet.

A statisztikák is alátámasztják a felháborodást

Kerkez a magyar válogatottban valóságos energiabomba volt, és erre a szurkolók is felfigyeltek. A GiveMeSport részletes mutatói szerint a magyar balhátvéd nemcsak védekezésben, hanem támadásban is kimagaslót nyújtott. Öt kulcspassza, kreatív szerepvállalása és agresszív párharcjátéka kristálytisztán kirajzolta: ha jól használják, a posztján a Premier League egyik legígéretesebb játékosa lehet.
A kontraszt Liverpoolhoz képest így még feltűnőbb. Ott sokszor csak epizodista lett, nem kapott folyamatos bizalmat, és amikor játszott, gyakran idegen szerepkörben tűnt fel. A szurkolók emiatt úgy érzik, hogy Slot valós potenciált pazarol el.

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (L) tries to tackle Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A még mindig csak 22 éves játékosnak még időre van szüksége Liverpoolban
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot tavaly még a rugalmasságáról és a rendszerszintű alkalmazkodóképességéről volt híres, idén viszont egyre többen vetik a szemére, hogy egy sor új igazolását nem tudja megfelelően beilleszteni. Kerkez esete most ennek ékes példája lett.

Kerkeznek idő kell, és ezt Angliában is kezdik megérteni

A brit elemzés felidézi azt is, hogy Kerkez karrierje eddig sem volt a villámrajtról híres. Az AZ Alkmaarnál is hónapokig tartott, mire megkapta a lehetőséget és élni tudott vele, a Bournemouth-nál pedig fél szezon után vált meghatározóvá, végül a Premier League álomcsapatába is bekerült.

Ezt a türelmet a Liverpoolnál is meg kellene kapnia, hiszen minden jel arra utal, hogy egy adaptációs időszakon megy keresztül. A szurkolók egy része már ezt is felismerte: többen írják, hogy Kerkezben óriási a potenciál, csak idő kell, amíg Slot megtalálja számára a megfelelő szerepet.

