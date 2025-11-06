A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája rangadóján, de a győzelem után a közösségi médiában nemcsak az ünneplés, hanem a csapatösszeállítás is fókuszba került. A szurkolók szerint a Premier League címvédője újra felszabadultan és magabiztosan futballozott – éppen Kerkez Milos nélkül.
A magyar válogatott balhátvéd a nyáron érkezett a Bournemouth-tól, de eddig nem sikerült beilleszkednie Arne Slot rendszerébe. A Football Insider emlékeztet rá: a holland vezetőedző a Real Madrid ellen újra Andy Robertsonnak szavazott bizalmat, aki parádés teljesítményt nyújtott, míg Kerkez Milos csak a hajrában, a 82. percben lépett pályára.
Robertson remekelt, Kerkez csak epizódszerepben
Robertson igazi vezérként futballozott: négyet megnyert a hat párharcából, egyszer sem cselezték ki, és mindössze nyolcszor veszítette el a labdát – ez a stabilitás hiányzott az utóbbi hetekben a Liverpool játékából. Kerkez Milos mindössze nyolc percre állt be, és aligha tudott bizonyítani.
A Football Insider elemzése szerint Slot döntése egyértelmű üzenet volt: a magyar védő hátrébb került a sorban, méghozzá Robertson mögé.
A meccs után a Liverpool-szurkolók nem kímélték Kerkezt a közösségi médiában. A Football Insider által is idézett hozzászólásokból kiderül: a fanatikusok szerint Robertson maradjon a kezdőben, Kerkez Milos pedig pihenjen a padon.
A Bolo Zenden néven író felhasználó például így fakadt ki az X-en:
Nagyon jók voltunk tegnap este. Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!
Mások is hasonló hangot ütöttek meg.
Freddy ironikusan azt írta:
Szóval, Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?
Peacemaker sem értette Slot korábbi döntéseit:
Nem értem, Arne Slot miért gondolta, hogy Kerkez Milos jobb, mint Andy Robertson.
Többen is Robertson visszatérését ünnepelték, miközben nem kímélték a magyar védőt.
Dramzy_LFC így fogalmazott:
Idén újra a legjobb formáját látjuk Robertsonnak. Fényévekkel Kerkez Milos előtt jár.
A legkeményebb kritika pedig Ancient Future nevű felhasználótól érkezett:
Kerkez Milos szörnyű volt abban a pár percben, amíg pályán volt.
A vélemények tehát egyöntetűek – a szurkolók Robertson mellett és Kerkez Milos ellen foglaltak állást.
Kerkez Milos előtt még hosszú út áll
A magyar válogatott hátvéd még csak 21 éves, így természetes, hogy időre van szüksége, amíg felveszi a Premier League tempóját. A Bournemouth-ban villogott, de az Anfield egészen más szint. Nagyobb nyomás, gyorsabb játék, keményebb verseny a posztért.
A Football Insider szerint Arne Slot nagyon is tisztában van Kerkez Milos helyzetével, és jelenleg a biztos pontot, Andy Robertsont választja. A drukkerek pedig egyértelműen ezt az opciót támogatják. Vagy ahogy az egyikük írta:
Kerkez Milosnak most tanulnia kell, nem a kezdőben a helye.
A Liverpool győzelme után tehát Robertson lett az est hőse, Kerkez Milosnak pedig tepernie és fejlődnie kell, de mivel még nagyon fiatal és alig pár hónapja szerepel a Vörösök csapatában, bőven van ideje bizonyítani. Hogy mi lehet a megoldás, és mit kellene Slotnak csinálnia? Olvassa el a Kerkez helyzetéről írt korábbi elemzésünket!
