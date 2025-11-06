Live
Csak csereként állt be a hajrában, mégsem kímélik. A Real Madrid elleni 1-0-s győzelem után a Liverpool-szurkolók egyértelmű üzenetet küldtek: Kerkez Milos ne kerüljön a kezdő közelébe.

A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája rangadóján, de a győzelem után a közösségi médiában nemcsak az ünneplés, hanem a csapatösszeállítás is fókuszba került. A szurkolók szerint a Premier League címvédője újra felszabadultan és magabiztosan futballozott – éppen Kerkez Milos nélkül.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 4:Milos Kerkez left-back of Liverpool and Hungary and Aurelien Tchouameni defensive midfield of Real Madrid and France compete for the ball during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 4, 2025 in Liverpool, United Kingdom. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
A Real ellen a hajrában állt be Kerkez, a szurkolóknak ez a pár perc sem tetszett
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A magyar válogatott balhátvéd a nyáron érkezett a Bournemouth-tól, de eddig nem sikerült beilleszkednie Arne Slot rendszerébe. A Football Insider emlékeztet rá: a holland vezetőedző a Real Madrid ellen újra Andy Robertsonnak szavazott bizalmat, aki parádés teljesítményt nyújtott, míg Kerkez Milos csak a hajrában, a 82. percben lépett pályára.

Robertson remekelt, Kerkez csak epizódszerepben

Robertson igazi vezérként futballozott: négyet megnyert a hat párharcából, egyszer sem cselezték ki, és mindössze nyolcszor veszítette el a labdát – ez a stabilitás hiányzott az utóbbi hetekben a Liverpool játékából. Kerkez Milos mindössze nyolc percre állt be, és aligha tudott bizonyítani.

A Football Insider elemzése szerint Slot döntése egyértelmű üzenet volt: a magyar védő hátrébb került a sorban, méghozzá Robertson mögé.

A meccs után a Liverpool-szurkolók nem kímélték Kerkezt a közösségi médiában. A Football Insider által is idézett hozzászólásokból kiderül: a fanatikusok szerint Robertson maradjon a kezdőben, Kerkez Milos pedig pihenjen a padon.

A Bolo Zenden néven író felhasználó például így fakadt ki az X-en:

Nagyon jók voltunk tegnap este. Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!

Mások is hasonló hangot ütöttek meg.

Freddy ironikusan azt írta:

Szóval, Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?

Peacemaker sem értette Slot korábbi döntéseit:

Nem értem, Arne Slot miért gondolta, hogy Kerkez Milos jobb, mint Andy Robertson.

Többen is Robertson visszatérését ünnepelték, miközben nem kímélték a magyar védőt.

Dramzy_LFC így fogalmazott:

Idén újra a legjobb formáját látjuk Robertsonnak. Fényévekkel Kerkez Milos előtt jár.

A legkeményebb kritika pedig Ancient Future nevű felhasználótól érkezett:

Kerkez Milos szörnyű volt abban a pár percben, amíg pályán volt.

A vélemények tehát egyöntetűek – a szurkolók Robertson mellett és Kerkez Milos ellen foglaltak állást.

Kerkez Milos előtt még hosszú út áll

A magyar válogatott hátvéd még csak 21 éves, így természetes, hogy időre van szüksége, amíg felveszi a Premier League tempóját. A Bournemouth-ban villogott, de az Anfield egészen más szint. Nagyobb nyomás, gyorsabb játék, keményebb verseny a posztért.

A Football Insider szerint Arne Slot nagyon is tisztában van Kerkez Milos helyzetével, és jelenleg a biztos pontot, Andy Robertsont választja. A drukkerek pedig egyértelműen ezt az opciót támogatják. Vagy ahogy az egyikük írta:

Kerkez Milosnak most tanulnia kell, nem a kezdőben a helye.

A Liverpool győzelme után tehát Robertson lett az est hőse, Kerkez Milosnak pedig tepernie és fejlődnie kell, de mivel még nagyon fiatal és alig pár hónapja szerepel a Vörösök csapatában, bőven van ideje bizonyítani. Hogy mi lehet a megoldás, és mit kellene Slotnak csinálnia? Olvassa el a Kerkez helyzetéről írt korábbi elemzésünket!

