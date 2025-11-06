A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája rangadóján, de a győzelem után a közösségi médiában nemcsak az ünneplés, hanem a csapatösszeállítás is fókuszba került. A szurkolók szerint a Premier League címvédője újra felszabadultan és magabiztosan futballozott – éppen Kerkez Milos nélkül.

A Real ellen a hajrában állt be Kerkez, a szurkolóknak ez a pár perc sem tetszett

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A magyar válogatott balhátvéd a nyáron érkezett a Bournemouth-tól, de eddig nem sikerült beilleszkednie Arne Slot rendszerébe. A Football Insider emlékeztet rá: a holland vezetőedző a Real Madrid ellen újra Andy Robertsonnak szavazott bizalmat, aki parádés teljesítményt nyújtott, míg Kerkez Milos csak a hajrában, a 82. percben lépett pályára.

Robertson remekelt, Kerkez csak epizódszerepben

Robertson igazi vezérként futballozott: négyet megnyert a hat párharcából, egyszer sem cselezték ki, és mindössze nyolcszor veszítette el a labdát – ez a stabilitás hiányzott az utóbbi hetekben a Liverpool játékából. Kerkez Milos mindössze nyolc percre állt be, és aligha tudott bizonyítani.

A Football Insider elemzése szerint Slot döntése egyértelmű üzenet volt: a magyar védő hátrébb került a sorban, méghozzá Robertson mögé.

A meccs után a Liverpool-szurkolók nem kímélték Kerkezt a közösségi médiában. A Football Insider által is idézett hozzászólásokból kiderül: a fanatikusok szerint Robertson maradjon a kezdőben, Kerkez Milos pedig pihenjen a padon.

A Bolo Zenden néven író felhasználó például így fakadt ki az X-en:

Nagyon jók voltunk tegnap este. Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!

Mások is hasonló hangot ütöttek meg.

Freddy ironikusan azt írta:

Szóval, Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?

Peacemaker sem értette Slot korábbi döntéseit:

Nem értem, Arne Slot miért gondolta, hogy Kerkez Milos jobb, mint Andy Robertson.

Többen is Robertson visszatérését ünnepelték, miközben nem kímélték a magyar védőt.

Dramzy_LFC így fogalmazott:

Idén újra a legjobb formáját látjuk Robertsonnak. Fényévekkel Kerkez Milos előtt jár.

A legkeményebb kritika pedig Ancient Future nevű felhasználótól érkezett:

Kerkez Milos szörnyű volt abban a pár percben, amíg pályán volt.

A vélemények tehát egyöntetűek – a szurkolók Robertson mellett és Kerkez Milos ellen foglaltak állást.