Andy Robertson az elmúlt időszakban bejátszotta magát a Liverpool kezdőjébe. A 31 éves skót balhátvéd zsinórban három mérkőzésen kezdett: az Aston Villa és a Real Madrid elleni győztes meccsen a csapat egyik legjobbja volt, majd a múlt vasárnapi, Manchester City elleni Premier League-rangadón is az első perctől a pályán volt. Ekkor már látványosan elfáradt, Kerkez Milos az 56. percben váltotta őt. A magyar balhátvéd azonban sok színt nem tudott vinni a liverpooli játékba, a Vörösök 3-0-ra kaptak ki.

Sűrű a menetrend, Andy Robertson és Kerkez Milos játékára is szüksége lehet a Liverpoolnak (Fotó: PAUL ELLIS/AFP)

Andy Robertsont a jövőjéről faggatták

Robertson szerződése 2026 nyarán lejár a Liverpoollal, és egyelőre nem hallani arról, hogy a felek meghosszabbítanák a 31 éves játékos kontraktusát. Robertson nem is beszélt félre, amikor erről kérdezték.

– Bármi is történik, az zárt ajtók mögött fog zajlani, én nyugodtan állok az egész helyzethez – kezdte a csapatkapitány-helyettes a hosszabbításról szóló kérdéskört.

Ha ez az utolsó évem, akkor ez az utolsó évem. Azt mondtam magamnak, hogy megpróbálom élvezni a következő néhány hónapot, és akkor nyilvánvalóan ez fogja átvenni az irányítást az életem felett. Erről nincs kétségem. Ez történik, amikor az utolsó hat hónapba lépsz.

Most csak a futballra próbálok koncentrálni. Örülök, hogy visszatértem a pályára, örülök, hogy újra játszhattam az utolsó néhány meccsen. Ez fontos, és meglátjuk, mi történik – zárta Robertson, aki a következő napokban a skót válogatott színeiben Görögország és Dánia ellen lép pályára.

Kerkez Milos visszatérhet a kezdőbe

Ugyan a magyar balhátvéd kiszorult a kezdőből az elmúlt meccseken, hosszú távon ez aligha lesz így, ugyanis pokoli menet vár a Liverpoolra. Ezt a sűrű menetrendet aligha bírna végig egyedül szuflával Robertson, szükség lesz Kerkez Milos játékára is.

Viszont az továbbra is nagy probléma, hogy a jelenlegi rendszerben nincs meg a magyar hátvéd helye, ezt pedig Arne Slot vezetőedző is tudja.

A novemberi válogatottszünet után azonnal rendkívül sűrű hét vár a liverpooliakra, akik november 22-én (szombat) a Nottingham Forest ellen lépnek pályára, majd szerdán a PSV, vasárnap pedig a West Ham jön a sorban.