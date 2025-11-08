Live
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Vasárnap a Liverpoolra óriási rangadó vár a Premier League-ben a Manchester City ellen. Most azonban nem a derbiről írunk, hanem Kerkez Milos egyik, ha nem a legnagyobb rajongójáról, aki talán egy kicsit már kezd is messzire menni e téren.

Kerkez Milos pénteken ünnepelte a 22. születésnapját, a Liverpool mellett csapattársa, Szoboszlai Dominik sem felejtette el a nagy napot. A Borsonline a szülinap kapcsán szúrta ki, hogy a magyar válogatott játékosa nemcsak a pályán hódít, hanem a szurkolók között is, ennek pedig van egy már-már extrém példája is egy fiatal brit lány képében. Ugyanis Lou Chapman nem csak egy egyszerű rajongó, mert szinte mindent megtesz, hogy megmutassa, ő a legnagyobb Kerkez Milos-fan. 

Kerkez Milos a pályán kívül is népszerű
Kerkez Milos a pályán kívül is népszerű
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Kerkez Milos akár veszélyben is lehet?

A hölgy szobájának falait szinte teljes egészében Kerkez-poszterek borítják, ő a telefonja háttérképe, emellett liverpoolos ágyneműben alszik, és Kerkez-karkötőt is hord. A privát gyűjteményében több száz mez található, mind a focista nevével és számával. Sőt, egyszer testfestékkel a karjára is ráírta: „Milos”. Ráadásul szinte minden meccsen ott ül a lelátón csak és kizárólag azért, hogy élőben láthassa kedvencét.  „Nem csak egy játékos. Ő a mindenem” mondta Lou, aki szerint nem számít, hová igazol Kerkez, ő követni fogja.

A teljes cikk a Borsonline oldalán ITT olvasható el.

 

