Angliában is azt fejtegetik, hogy a nyáron soha nem látott összeget, 446 millió fontot új igazolásokra elköltő Liverpool miért van ekkora gödörben. Arne Slot csapata címvédőként mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben, és Szoboszlai Dominiken kívül szinte senki sem teljesített eddig igazán jól. Kerkez Milos sem, akit most az angol futball két legendája, Robbie Fowler és Alan Shearer is kikezdett.
Mindketten a Liverpool játékospolitikáját bírálták, és ennek szemléltetésére mindketten Kerkez Milos példéjával hozakodtak elő, akit a csapat a nyáron vett meg a Bournemouth-tól.
A Liverpool legendája szerint a magyarral rosszabb lett a csapat
A Liverpool legendás, saját nevelésű, korábbi angol válogatott csatára, Robbie Fowler a magyar balhátvédet is személy szerint elővette az új igazolások közül.
– Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk, nem jobbak – idézte Fowler szavait a Yahoo Sports.
Fowler az okosabb kerettervezést hiányolja, amire jobban oda kellene figyelnie Arne Slot csapatának. Kerkez eddig 16 meccsen egy gólt szerzett a Liverpoolban, de sokan visszakövetelik a helyére a csapatban a skót válogatottal a vb-re kijutó Andy Robertsont.
Alan Shearer szerint is Kerkez Milos a rossz példa
Fowler után Alan Shearer is bírálta Kerkez Milost. Ő annak kapcsán hozta fel a magyar játékost, hogy a Liverpoolnak sokkal körültekintőbben kellene megválasztania, kit szerződtet. Ez a jelenlegi célpontnak számító Antoine Semenyo esete miatt jött elő. Shearer szerint a Bournemouth támadója kiváló képességű futballista, de az, hogy a Liverpool szintjén is képes lenne-e hasonló teljesítményre, korántsem biztos.
– Ahogy Kerkez példája mutatja: Bournemouth-ban jól futballozni teljesen más, mint egy olyan klubban, ahol minden meccsen óriási a nyomás – mondta a Premier League gólrekordere a Metro.co.uk cikkében.
Shearer kiemelte, hogy Semenyo bármilyen ígéretes is, a topklubok világa teljesen más dinamika, és Kerkez gyengébb kezdése figyelmeztető jel lehet a Liverpool számára.