Angliában is azt fejtegetik, hogy a nyáron soha nem látott összeget, 446 millió fontot új igazolásokra elköltő Liverpool miért van ekkora gödörben. Arne Slot csapata címvédőként mindössze a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben, és Szoboszlai Dominiken kívül szinte senki sem teljesített eddig igazán jól. Kerkez Milos sem, akit most az angol futball két legendája, Robbie Fowler és Alan Shearer is kikezdett.

Kerkez Milosnak eddig nem sok hasonló öröme volt a Liverpool mezében. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Mindketten a Liverpool játékospolitikáját bírálták, és ennek szemléltetésére mindketten Kerkez Milos példéjával hozakodtak elő, akit a csapat a nyáron vett meg a Bournemouth-tól.

A Liverpool legendája szerint a magyarral rosszabb lett a csapat

A Liverpool legendás, saját nevelésű, korábbi angol válogatott csatára, Robbie Fowler a magyar balhátvédet is személy szerint elővette az új igazolások közül.

– Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk, nem jobbak – idézte Fowler szavait a Yahoo Sports.

Fowler az okosabb kerettervezést hiányolja, amire jobban oda kellene figyelnie Arne Slot csapatának. Kerkez eddig 16 meccsen egy gólt szerzett a Liverpoolban, de sokan visszakövetelik a helyére a csapatban a skót válogatottal a vb-re kijutó Andy Robertsont.

Alan Shearer szerint is Kerkez Milos a rossz példa

Fowler után Alan Shearer is bírálta Kerkez Milost. Ő annak kapcsán hozta fel a magyar játékost, hogy a Liverpoolnak sokkal körültekintőbben kellene megválasztania, kit szerződtet. Ez a jelenlegi célpontnak számító Antoine Semenyo esete miatt jött elő. Shearer szerint a Bournemouth támadója kiváló képességű futballista, de az, hogy a Liverpool szintjén is képes lenne-e hasonló teljesítményre, korántsem biztos.

– Ahogy Kerkez példája mutatja: Bournemouth-ban jól futballozni teljesen más, mint egy olyan klubban, ahol minden meccsen óriási a nyomás – mondta a Premier League gólrekordere a Metro.co.uk cikkében.

Shearer kiemelte, hogy Semenyo bármilyen ígéretes is, a topklubok világa teljesen más dinamika, és Kerkez gyengébb kezdése figyelmeztető jel lehet a Liverpool számára.