Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool magyar balhátvédje szombaton először hagyott ki Premier League-mérkőzést az idényben. Az Aston Villa elleni bajnokin látott kispadozása mellett az is megnehezítheti Kerkez Milos életét, hogy egy hamis Facebook-profil próbál népszerűséget szerezni a Liverpool-védő nevéből.

Kerkez Milos sorozatban 49 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, a Liverpool Aston Villa elleni bajnokiján azonban nem kapott lehetőséget edzőjétől. A magyar válogatott balhátvéd a közösségi médiában is szokatlan problémába ütközött, ugyanis az ő nevét használó kamuprofil a Facebookon megtévesztő módon a hitelesített minősítést is megkapta.

Kerkez Milos a Liverpool Aston Villa elleni bajnokiján nem lépett pályára
Kerkez Milos a Liverpool Aston Villa elleni bajnokiján nem lépett pályára
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos valósághű kamuprofilja népszerűbb az eredetinél

A Magyar Nemzet vette észre, hogy az említett felület valójában rajongói oldalnak van beállítva, de kívülről teljes mértékben hivatalosnak látszik. A Facebook által egy oldal hivatalos mivoltát jelző kék pipa is szerepel a felületen, ám amióta azt meg lehet vásárolni egy előfizetéssel, előfordulhatnak ilyen megtévesztő dolgok. Így történt ezúttal is, ráadásul 

Kerkez hivatalos oldalának kevesebb (11 ezer) követője van, mint a kamuoldalnak (16 ezer) 

– az előbbinél látott alacsony szám azért lehetséges, mert a balhátvéd elsődleges közösségi oldala az Instagram, ahol már 1,4 millióan követik.

A 22. születésnapját pénteken ünneplő Kerkez Milosnak ugyanakkor komoly kellemetlensége is származhat abból, ha a nevét megtévesztően használó, hitelesített oldal esetleg vállalhatatlan tartalmat tesz közzé. Így történt ez a szerdai Ligakupa-kiesést követően, amikor 

a kamuprofil a Liverpool egyiptomi sztárjáról, Mohamed Szalah-ról „Nem hiszem el” feliratú bejegyzést tett közzé, 

egy kettétört szív formájú emotikonnal kiegészítve.

Ezek után okkal mondható, hogy egy Kerkez Milos-bejegyzést látva célszerű mindenkinek plusz egy kattintással az oldalra navigálva ellenőrizni, hogy hivatalos bejegyzésről van-e szó.

