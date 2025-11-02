Kerkez Milos sorozatban 49 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, a Liverpool Aston Villa elleni bajnokiján azonban nem kapott lehetőséget edzőjétől. A magyar válogatott balhátvéd a közösségi médiában is szokatlan problémába ütközött, ugyanis az ő nevét használó kamuprofil a Facebookon megtévesztő módon a hitelesített minősítést is megkapta.
Kerkez Milos valósághű kamuprofilja népszerűbb az eredetinél
A Magyar Nemzet vette észre, hogy az említett felület valójában rajongói oldalnak van beállítva, de kívülről teljes mértékben hivatalosnak látszik. A Facebook által egy oldal hivatalos mivoltát jelző kék pipa is szerepel a felületen, ám amióta azt meg lehet vásárolni egy előfizetéssel, előfordulhatnak ilyen megtévesztő dolgok. Így történt ezúttal is, ráadásul
Kerkez hivatalos oldalának kevesebb (11 ezer) követője van, mint a kamuoldalnak (16 ezer)
– az előbbinél látott alacsony szám azért lehetséges, mert a balhátvéd elsődleges közösségi oldala az Instagram, ahol már 1,4 millióan követik.
A 22. születésnapját pénteken ünneplő Kerkez Milosnak ugyanakkor komoly kellemetlensége is származhat abból, ha a nevét megtévesztően használó, hitelesített oldal esetleg vállalhatatlan tartalmat tesz közzé. Így történt ez a szerdai Ligakupa-kiesést követően, amikor
a kamuprofil a Liverpool egyiptomi sztárjáról, Mohamed Szalah-ról „Nem hiszem el” feliratú bejegyzést tett közzé,
egy kettétört szív formájú emotikonnal kiegészítve.
Ezek után okkal mondható, hogy egy Kerkez Milos-bejegyzést látva célszerű mindenkinek plusz egy kattintással az oldalra navigálva ellenőrizni, hogy hivatalos bejegyzésről van-e szó.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
