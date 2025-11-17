Live
A magyar labdarúgó-válogatott nem lesz ott a 2026-os vb-n, miután drámai meccsen 3-2-es vereséget szenvedett Írország ellen a Puskás Arénában. A történtek a Liverpool balhátvédjét, Kerkez Milost is megviselték, a 22 éves játékos szívszorító fotót osztott meg a közösségi oldalán, amely nem maradt reakciók nélkül.

A Liverpool két magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az írek elleni vb-selejtezőt, amely drámai fordulattal ért véget a nemzeti együttes számára. A csapatkapitányt nagyon megviselte a vereség, a mérkőzés után a könnyeivel küzdött, de a 22 éves balhátvéd is borzasztóan elkeseredett volt. Kerkez a meccs másnapján szomorú posztot tett közzé az Instagramon, amelyre Liverpoolban is reagáltak.

Kerkez Milos is mérhetetlenül szomorú volt az írek elleni meccs után
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kerkez Milos posztjára Liverpoolban is reagáltak

A magyar válogatott balhátvéd azt a fotót tette közzé, amelyen az arcát a mezébe temeti, a posztot csupán egy szivecskés hangulatjellel és három ponttal egészítette ki. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, a közösségi felületeken Liverpoolból is érkezett reakció Kerkez posztjára.

Kerkez Milos összetört szívvel, miután Magyarország nem tudta kivívni részvételét a világbajnokságon” 

– írta a fotó alá az X közösségi oldalon az Anything Liverpool portál.

„Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára borzasztóan fájdalmas, hogy nem sikerült vb-részvételhez segíteniük a magyar válogatottat. Mindketten gólpasszt adtak. Ennél többet nem is tehettek volna” – jegyezte meg a szintén liverpooli kötődésű Anfield Edition.

A drámai végjátékot hozó magyar-ír meccs után rengetegen vigasztalták Kerkezt. „Fel a fejjel, Milos” – írta egy drukker. 

Jobb napok állnak előtted” 

– hangzott egy másik biztató üzenet. „Imádlak, Kerkez Milos!” – fejezte ki szeretetét a focista egyik rajongója.

Kerkezt és Szoboszlait hamarosan újra a pályán láthatják a szurkolók, a Liverpool november 22-én a Nottingham Forest ellen játszik bajnoki mérkőzést a Premier League-ben.

