A Liverpool két magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az írek elleni vb-selejtezőt, amely drámai fordulattal ért véget a nemzeti együttes számára. A csapatkapitányt nagyon megviselte a vereség, a mérkőzés után a könnyeivel küzdött, de a 22 éves balhátvéd is borzasztóan elkeseredett volt. Kerkez a meccs másnapján szomorú posztot tett közzé az Instagramon, amelyre Liverpoolban is reagáltak.

Kerkez Milos is mérhetetlenül szomorú volt az írek elleni meccs után

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kerkez Milos posztjára Liverpoolban is reagáltak

A magyar válogatott balhátvéd azt a fotót tette közzé, amelyen az arcát a mezébe temeti, a posztot csupán egy szivecskés hangulatjellel és három ponttal egészítette ki. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, a közösségi felületeken Liverpoolból is érkezett reakció Kerkez posztjára.

Kerkez Milos összetört szívvel, miután Magyarország nem tudta kivívni részvételét a világbajnokságon”

– írta a fotó alá az X közösségi oldalon az Anything Liverpool portál.

„Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára borzasztóan fájdalmas, hogy nem sikerült vb-részvételhez segíteniük a magyar válogatottat. Mindketten gólpasszt adtak. Ennél többet nem is tehettek volna” – jegyezte meg a szintén liverpooli kötődésű Anfield Edition.

A drámai végjátékot hozó magyar-ír meccs után rengetegen vigasztalták Kerkezt. „Fel a fejjel, Milos” – írta egy drukker.

Jobb napok állnak előtted”

– hangzott egy másik biztató üzenet. „Imádlak, Kerkez Milos!” – fejezte ki szeretetét a focista egyik rajongója.

Kerkezt és Szoboszlait hamarosan újra a pályán láthatják a szurkolók, a Liverpool november 22-én a Nottingham Forest ellen játszik bajnoki mérkőzést a Premier League-ben.

Kapcsolódó cikkek