Pénteken ünnepelte 22. születésnapját a Liverpool magyar válogatott hátvédje. Kerkez Milost az angol sztárcsapat is felköszöntötte a közösségi médiában, a megosztott poszt alá rengetegen kommenteltek. A fiatal játékos többnyire fantasztikus üzeneteket kapott a szurkolóktól, ám akadtak néhányan, akik nem bírták megállni, hogy még ilyenkor is durván kritizáljanak.

Kerkez Milos pénteken töltötte be 22. életévét, a Liverpool pedig az X közösségi oldalon gratulált a magyar válogatott balhátvédnek. „Legyen csodás napod, Milos!” – írta a poszt mellé egy vidám hangulatjel kíséretében a Premier League címvédője.

Kerkez Milos 22 éves lett
Kerkez Milos 22 éves lett
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szenzációs és felháborító üzeneteket is kapott Kerkez Milos

A Liverpool által megosztott bejegyzés alá záporoztak a kommentek, Kerkezről zseniális dolgokat írtak a szurkolók.

„Boldog születésnapot a Premier League legjobb balhátvédjének! Olyan jó, hogy az Arsenal védői szoborrá dermednek mellette. Kerkez jobb, mint Timber” – írta egy Liverpool-drukker, aki szerint a magyar játékos jobb, mint a londoni rivális holland védője, Jurrien Timber.

Boldog születésnapot kívánunk Kerkez Milosnak, a modern, energikus hátvédnek, aki kivételes sebességéről, támadó szelleméről és fáradhatatlan munkamoráljáról ismert. 

Agresszív védő, erős a párharcokban, és mind a védelemben, mind a támadásban képes hozzájárulni a csapat eredményességéhez. A Liverpool egy különleges játékossal büszkélkedhet” – méltatta a 22 éves balhátvédet a Tactical Football portál.

Üzeneteikben rengetegen biztatták Kerkezt, 

többen is megjegyezték, hogy nem ő az egyetlen a Liverpool mostani és korábbi sztárjai közül, akinek időre volt szüksége a beilleszkedéshez. Sokan kiemelték, hogy hisznek a magyar focista képességeiben, és azt kívánták neki, hogy olyan szép karriert fusson be, mint skót posztriválisa, Andy Robertson.

Ahogy az a közösségi médiában lenni szokott, nem csupán pozitív kommentek érkeztek, megjelentek olyan hozzászólók is, akik nem bírták megállni kritika és durva megjegyzések nélkül.

„Légyszíves nyugodj le, és tanulj a legjobbtól, Robertsontól” – írta egy goromba szurkoló. 

Wirtz mellett a szezon legrosszabb igazolása” 

– jegyezte meg egy másik rosszindulatú kommentelő. „Padoztatni kellene a hétvégén, különben piros lapot fog kapni” – üzent gonosz módon Arne Slot vezetőedzőnek egy másik hozzászóló.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) celebrates with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) after scoring their first goal for 2-1 during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ugyan kapott néhány kritikát, de többen is a világ legjobb balhátvédjének nevezték
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos a Real Madrid elleni BL-mérkőzés után is sok kritikát kapott, de akár már a hétvégi, Manchester City elleni rangadón bebizonyíthatja a kétkedőknek, hogy nagyot tévedtek vele kapcsolatban.

