Kerkez Milos pénteken töltötte be 22. életévét, a Liverpool pedig az X közösségi oldalon gratulált a magyar válogatott balhátvédnek. „Legyen csodás napod, Milos!” – írta a poszt mellé egy vidám hangulatjel kíséretében a Premier League címvédője.

Kerkez Milos 22 éves lett

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szenzációs és felháborító üzeneteket is kapott Kerkez Milos

A Liverpool által megosztott bejegyzés alá záporoztak a kommentek, Kerkezről zseniális dolgokat írtak a szurkolók.

„Boldog születésnapot a Premier League legjobb balhátvédjének! Olyan jó, hogy az Arsenal védői szoborrá dermednek mellette. Kerkez jobb, mint Timber” – írta egy Liverpool-drukker, aki szerint a magyar játékos jobb, mint a londoni rivális holland védője, Jurrien Timber.

Boldog születésnapot kívánunk Kerkez Milosnak, a modern, energikus hátvédnek, aki kivételes sebességéről, támadó szelleméről és fáradhatatlan munkamoráljáról ismert.

Agresszív védő, erős a párharcokban, és mind a védelemben, mind a támadásban képes hozzájárulni a csapat eredményességéhez. A Liverpool egy különleges játékossal büszkélkedhet” – méltatta a 22 éves balhátvédet a Tactical Football portál.

Have a great day, Milos 🥳 pic.twitter.com/JRQ5LYOgX7 — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2025

Üzeneteikben rengetegen biztatták Kerkezt,

többen is megjegyezték, hogy nem ő az egyetlen a Liverpool mostani és korábbi sztárjai közül, akinek időre volt szüksége a beilleszkedéshez. Sokan kiemelték, hogy hisznek a magyar focista képességeiben, és azt kívánták neki, hogy olyan szép karriert fusson be, mint skót posztriválisa, Andy Robertson.

Ahogy az a közösségi médiában lenni szokott, nem csupán pozitív kommentek érkeztek, megjelentek olyan hozzászólók is, akik nem bírták megállni kritika és durva megjegyzések nélkül.

„Légyszíves nyugodj le, és tanulj a legjobbtól, Robertsontól” – írta egy goromba szurkoló.

Wirtz mellett a szezon legrosszabb igazolása”

– jegyezte meg egy másik rosszindulatú kommentelő. „Padoztatni kellene a hétvégén, különben piros lapot fog kapni” – üzent gonosz módon Arne Slot vezetőedzőnek egy másik hozzászóló.

Kerkez Milos ugyan kapott néhány kritikát, de többen is a világ legjobb balhátvédjének nevezték

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos a Real Madrid elleni BL-mérkőzés után is sok kritikát kapott, de akár már a hétvégi, Manchester City elleni rangadón bebizonyíthatja a kétkedőknek, hogy nagyot tévedtek vele kapcsolatban.