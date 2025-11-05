A Bayern Luis Díaz két góljának köszönhetően fél óra elteltével 2-0-ra vezetett a PSG ellen, ám a kolumbiai hamar negatív hőssé vált, miután brutálisan beleszállt Asraf Hakimibe, amiért piros lapot kapott. A marokkói játékos a durva belépőt követően a könnyeivel küszködött, majd mankóval távozott a meccs után a stadionból, és vélhetően súlyos bokasérülést szenvedett. A kiállított focistának az interneten alaposan nekimentek, ugyanakkor a meccsel kapcsolatban egy másik eset is előtérbe került, aminek Joshua Kimmich volt az elszenvedője.

Joshua Kimmich is megsérülhetett volna a PSG elleni meccsen

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Joshua Kimmich fejbe rúgásáért miért nem kapott pirosat a PSG sztárja?

A 100. Bajnokok Ligája-mérkőzésén pályára lépő Joshua Kimmichnek a győzelem mellett kellemetlen élményben is része lehetett, ugyanis Fabián Ruiz keményen fejbe rúgta.

A jelenetet mégcsak videobíróval sem nézték vissza, holott a látottak alapján az Eb-győztes spanyolt is kiállíthatta volna a játékvezető.

Az elmaradt piros lap miatt óriási felháborodás tört ki, a közösségi médiában keményen fogalmaztak a történtekkel kapcsolatban.

Fabián Ruiz egy gengszter, hogyan nem kapott piros lapot azért, mert fejbe rúgta Kimmichet?”

– jegyezte meg egy Bayern-szurkoló. „Ruiz gyakorlatilag fejbe rúgta Kimmichet, a bíró pedig lósz.rt sem tett” – őrjöngött egy másik bajor drukker.

Kiállítás esetén mindkét csapat 10 emberrel fejezhette volna be a mérkőzést, bár a németek emberhátrányban is nyerni tudtak. A hajrában Joao Neves ugyan szépített, de Vincent Kompany együttese 2-1-re győzött, ezzel vezeti a BL-alapszakaszt és a sorozat nagy esélyesévé lépett elő.

Nagy az öröm a Bayernnél, a bajor sztárcsapat vezeti az alapszakaszt

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Még túl korai arról beszélni, hogy mi vagyunk-e a BL-trófea esélyesei. Sok csapat nagyon jó formában volt novemberben. Végső soron azonban az számít, hogy milyenek leszünk majd márciusban, áprilisban és májusban.

Természetesen reméljük, hogy meg tudjuk tartani a jelenlegi formánkat” – nyilatkozta az esélyekkel kapcsolatban Kimmich, aki szerint a Bayern még soha nem játszott olyan jól az első félidőben, mint Párizsban a PSG ellen.

