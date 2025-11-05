Live
Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi rangadóján a Bayern München hazai pályán 2-1-re nyert a címvédő Paris Saint-Germain ellen. A bajorok kolumbiai sztárját, Luis Díazt a szünet előtt kiállították, ugyanakkor a PSG játékosa, Fabián Ruiz is piros lapot kaphatott, amiért fejbe rúgta Joshua Kimmichet.

A Bayern Luis Díaz két góljának köszönhetően fél óra elteltével 2-0-ra vezetett a PSG ellen, ám a kolumbiai hamar negatív hőssé vált, miután brutálisan beleszállt Asraf Hakimibe, amiért piros lapot kapott. A marokkói játékos a durva belépőt követően a könnyeivel küszködött, majd mankóval távozott a meccs után a stadionból, és vélhetően súlyos bokasérülést szenvedett. A kiállított focistának az interneten alaposan nekimentek, ugyanakkor a meccsel kapcsolatban egy másik eset is előtérbe került, aminek Joshua Kimmich volt az elszenvedője.

Joshua Kimmich is megsérülhetett volna a PSG elleni meccsen
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Joshua Kimmich fejbe rúgásáért miért nem kapott pirosat a PSG sztárja?

A 100. Bajnokok Ligája-mérkőzésén pályára lépő Joshua Kimmichnek a győzelem mellett kellemetlen élményben is része lehetett, ugyanis Fabián Ruiz keményen fejbe rúgta. 

A jelenetet mégcsak videobíróval sem nézték vissza, holott a látottak alapján az Eb-győztes spanyolt is kiállíthatta volna a játékvezető.

Fabian Ruiz kick against Kimmich‘s head - no VAR check and card given
byu/pascal007_ insoccer

Az elmaradt piros lap miatt óriási felháborodás tört ki, a közösségi médiában keményen fogalmaztak a történtekkel kapcsolatban.

Fabián Ruiz egy gengszter, hogyan nem kapott piros lapot azért, mert fejbe rúgta Kimmichet?” 

– jegyezte meg egy Bayern-szurkoló. „Ruiz gyakorlatilag fejbe rúgta Kimmichet, a bíró pedig lósz.rt sem tett” – őrjöngött egy másik bajor drukker.

Kiállítás esetén mindkét csapat 10 emberrel fejezhette volna be a mérkőzést, bár a németek emberhátrányban is nyerni tudtak. A hajrában Joao Neves ugyan szépített, de Vincent Kompany együttese 2-1-re győzött, ezzel vezeti a BL-alapszakaszt és a sorozat nagy esélyesévé lépett elő.

Bayern Munich's German midfielder #06 Joshua Kimmich (front) and Bayern Munich's players celebrate their victory at the end of the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris, on November 4, 2025. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Nagy az öröm a Bayernnél, a bajor sztárcsapat vezeti az alapszakaszt
Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Még túl korai arról beszélni, hogy mi vagyunk-e a BL-trófea esélyesei. Sok csapat nagyon jó formában volt novemberben. Végső soron azonban az számít, hogy milyenek leszünk majd márciusban, áprilisban és májusban.

Természetesen reméljük, hogy meg tudjuk tartani a jelenlegi formánkat” – nyilatkozta az esélyekkel kapcsolatban Kimmich, aki szerint a Bayern még soha nem játszott olyan jól az első félidőben, mint Párizsban a PSG ellen.

