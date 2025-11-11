A korábbi NB I-es fővárosi klub kedden honlapján jelentette be a tréner visszatérését, a Budafok tehát nagyon gyorsan megtalálta a hétfőn kirúgott Mészöly Géza utódját.

A régi-új edző, Nikházi Márk váltotta a kirúgott Mészöly Gézát

Fotó: Budafoki MTE

Nikházi lett a kirúgott Mészöly utódja

A helyére érkezett 36 éves Nikházi 2024 és 2025 között

17 mérkőzésen már ült a budafokiak kispadján, Mészöly épp őt váltotta.

Legutóbb – nyártól múlt hétig – Dorogon dolgozott.

Sok lehetőséget átbeszéltünk, és abban egyetértettünk, hogy most olyan edzőre van szükségünk, aki az elődjéhez hasonlóan ismeri és tiszteli a klubot és a budafoki hagyományokat, aki a csapat összeállításánál bátran nyúl a fiatalok és az idősek felé egyaránt, és nem utolsó sorban ambiciózus. Ezért esett a választásunk több jelölt közül ismét Nikházi Márkra,

akit Jakab János elnök úr elfogadott, és aki nyolc hónap után tér vissza a Promontor utcába. Őszintén hiszek benne, hogy nehéz, de sikeres időszak elé nézünk az ő irányításával"– mondta Filkor Attila sportigazgató.

Az NB II utolsó helyén álló Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítette. A márciusban kinevezett Mészöly mérlege hat győzelem és öt döntetlen mellett 12 vereség volt.