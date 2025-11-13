A southamptoni kerületi bíróság fejenként 700 fontra (kb. 300 ezer forint) büntette Kane és Dale Greent, egy portsmouth-i testvérpárt, akik jogosulatlanul próbáltak bejutni a legnagyobb dél-angliai derbire. A pénzbüntetés mellett még kitiltást is kaptak a nyakukba: három évig nem látogathatják az angol profi osztályok mérkőzéseit.

Igazi stewardok a southamptoni St. Mary's pályája körül. Őket nem fenyegeti a kitiltás réme.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Dale és Kane szeptember 14-én a mindkét szurkolótábor által várt déli-parti rangadóra, a South Coast Derbyre próbált jegy nélkül bejutni a southamptoni St. Mary's Stadionba.

Ügyes próbálkozásból kitiltás

A fivérek jóval a kezdés előtt a stadionhoz értek, ahol a rendfenntartókéhoz hasonló, „steward” feliratú láthatósági mellénybe bújtak, és besétáltak a stadionba. Egy órával a kezdés előtt pedig máris felvették a pozíciójukat közvetlenül a pálya mellett. A hitelesség kedvéért még rádió és fülhallgató is volt náluk.

A két imposztort azonban gyorsan kiszúrták, miután nem volt rajtuk kötelező azonosítószám, és még jóval a meccs előtt lekapcsolták őket. A bíróság előtt a fiatalabb fivér, a 29 éves Kane azt mondta, hogy a hetekkel korábban telt házas meccsre vettek volna jegyet, az álruha pedig csak arra az esetre volt náluk ha mégsem kapnak belépőt. Azt még hozzátette, hogy semmilyen rossz szándék nem munkált bennük, csak a helyszínen szerették volna látni az év meccsét.