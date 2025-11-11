Kleinheisler László 13 meccsen játszott a GAK-ban és két gólpasszt adott, mielőtt nyár elején távozott volna a klubtól. Most a Blikknek nyilatkozott a focista ez ügyben: „Szomorú vagyok, hogy nincs csapatom, de nem ilyen egyszerű történet ez. Amikor a második gyermekünk született három hónappal ezelőtt, majdnem elveszítettük. Tüdőgyulladást kapott, kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig. Nagyon nehéz időszak volt. Ő a második kisfiam. Voltak megkereséseim, de ezeket emiatt mind lemondtam. Volt magyar és osztrák érdeklődő is, sőt, akadtak messzebbről is jelentkezők. Azt mondtam, inkább a családdal maradok, és várok még. Hála Istennek, minden rendben van, már teljesen egészséges.”

Kleinheisler Lászlónak jelenleg nincs csapata

Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Kleinheisler László újra válogatott lenne?

„Külön edzővel készülök, aki naponta kétszer foglalkozik velem. Bízom benne, hogy lesz valami, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Szomorú vagyok, hogy csak kívülről tudom figyelni a társakat. Rossz időszak ez, az a cél, hogy gyorsan legyen csapatom, és visszaszerezzem Marco Rossi bizalmát” – tette hozzá a játékos. Kleinheisler utoljára a 2024-es Európa-bajnokságon lépett pályára magyar színekben, Németország ellen.