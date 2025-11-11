Kleinheisler László 13 meccsen játszott a GAK-ban és két gólpasszt adott, mielőtt nyár elején távozott volna a klubtól. Most a Blikknek nyilatkozott a focista ez ügyben: „Szomorú vagyok, hogy nincs csapatom, de nem ilyen egyszerű történet ez. Amikor a második gyermekünk született három hónappal ezelőtt, majdnem elveszítettük. Tüdőgyulladást kapott, kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig. Nagyon nehéz időszak volt. Ő a második kisfiam. Voltak megkereséseim, de ezeket emiatt mind lemondtam. Volt magyar és osztrák érdeklődő is, sőt, akadtak messzebbről is jelentkezők. Azt mondtam, inkább a családdal maradok, és várok még. Hála Istennek, minden rendben van, már teljesen egészséges.”
Kleinheisler László újra válogatott lenne?
„Külön edzővel készülök, aki naponta kétszer foglalkozik velem. Bízom benne, hogy lesz valami, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Szomorú vagyok, hogy csak kívülről tudom figyelni a társakat. Rossz időszak ez, az a cél, hogy gyorsan legyen csapatom, és visszaszerezzem Marco Rossi bizalmát” – tette hozzá a játékos. Kleinheisler utoljára a 2024-es Európa-bajnokságon lépett pályára magyar színekben, Németország ellen.