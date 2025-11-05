Az ifjúsági Bajnokok Ligája, más néven az UEFA Ifjúsági Liga jelenlegi fázisában több magyar játékos is szerepel, közülük elsősorban a frankfurti Fenyő Noah és a Puskás Akadémia játékosai kerülnek be a hírekbe. A holland AZ Alkmaar 18 éves, 199 centiméter magas magyar középcsatára azonban gondoskodott róla, hogy az ő nevét is megismerje a világ. Kovács Bendegúz a gibraltári Lincoln Red Imps ellen 9-0-s összesítéssel megnyert BL-párharc során négy gólt is szerzett: kettőt az első mérkőzésen és kettőt a másodikon.

Kovács Bendegúz négy gólja is kellett az AZ Alkmaar magabiztos továbbjutásához az ifjúsági BL-ben

Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol

A keddi, idegenbeli visszavágón ráadásul már a félidei szünetben lecserélte őt az edzője, így 45 percnyi játék alatt talált be kétszer. Kovács Bendegúz az ősszel az U19-es válogatottban szerepelt, ott két találkozón – Montenegró és Görögország ellen – is gólt szerzett a magyar címeres mezben.

Az AZ Alkmaar U19-es csapata legközelebb a legjobb 32 közé jutásért lép pályára, akkor az angol Aston Villa vagy az albán Skenderbeu lesz Kovácsék ellenfele.

Az ifjúsági BL ezen fázisában, a bajnoki ágon a Puskás Akadémia is szerepel, a felcsúti együttes 1-1-es döntetlenről várja a norvég Brann Bergen elleni szerdai, hazai visszavágót. A párharc továbbjutója a harmadik fordulóban a horvát Lokomotiva Zagreb és a román FCSB összecsapásának továbbjutójával találkozik.