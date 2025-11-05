Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool 1-0-ra győzte le a vendég Real Madridot. A mérkőzés játékvezetője, az erdélyi magyar Kovács István Angliában és Spanyolországban is kritikákat kapott.

A Liverpool Szoboszlai Dominik beívelése után Alexis Mac Allister fejesével szerezte meg a győzelmet a Real Madrid elleni keddi BL-mérkőzésen. Az első félidőben a magyar válogatott csapatkapitányának több lehetősége is volt, az egyik lövésénél Aurélien Tchouaméni kezét érte a labda a tizenhatos vonalának környékén. A nagykárolyi születésű játékvezető, Kovács István először szabadrúgást ítélt, ám a tizenegyes lehetősége is felvetődött, így a videobíró is vizsgálta az esetet.

Kovács István játékvezető hat sárga lapot osztott ki a Liverpool Real Madrid elleni BL-mérkőzésén, az egyiket Xabi Alonsónak
Kovács István játékvezető hat sárga lapot osztott ki a Liverpool Real Madrid elleni BL-mérkőzésén, az egyiket Xabi Alonsónak
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Kovács István játékvezetőt kritizálják a Liverpool-Real Madrid után

A VAR-ozás után Kovács úgy ítélte meg, hogy a labda elől kiforduló francia játékos mozdulata nem ért büntetőt, így labdaejtéssel folytatódott a találkozó.

Az erdélyi magyar játékvezető döntését a 2016-os BL-döntőn bíráskodó Mark Clattenburg rossznak nevezte, emellett a Liverpool Echo hihetetlennek hívta, de a BBC is kritizálta – ugyanakkor több más, korábbi játékvezető helyesnek vélte a végső ítéletet.

Ám nem csupán az angolok, de a spanyolok sem voltak teljesen elégedettek Kovács ténykedésével. 

A bíró leginkább a gólt megelőző szabadrúgás megítélése miatt kapott kritikákat Spanyolországban, a helyi sajtó mellett a szabálytalanságot elkövető Jude Bellingham már a pályán megkérdőjelezte a – spanyolok szerint – vitatható döntést.

Négy mérkőzés után a Liverpool és a Real Madrid is kilencpontos a BL-alapszakasz tabelláján, a következő fordulót három hét múlva rendezik.

Szoboszlai csattanós választ adott a Real Madrid sztárjának – a magyar vezér volt a meccs igazi királya
Szoboszlai Dominik a budapesti BL-döntőről is beszélt a Real Madrid legyőzése után
Szoboszlai bocsánatot kért Wirtztől a BL-meccs után, de másnak is üzent

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!