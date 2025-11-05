A Liverpool Szoboszlai Dominik beívelése után Alexis Mac Allister fejesével szerezte meg a győzelmet a Real Madrid elleni keddi BL-mérkőzésen. Az első félidőben a magyar válogatott csapatkapitányának több lehetősége is volt, az egyik lövésénél Aurélien Tchouaméni kezét érte a labda a tizenhatos vonalának környékén. A nagykárolyi születésű játékvezető, Kovács István először szabadrúgást ítélt, ám a tizenegyes lehetősége is felvetődött, így a videobíró is vizsgálta az esetet.
Kovács István játékvezetőt kritizálják a Liverpool-Real Madrid után
A VAR-ozás után Kovács úgy ítélte meg, hogy a labda elől kiforduló francia játékos mozdulata nem ért büntetőt, így labdaejtéssel folytatódott a találkozó.
Az erdélyi magyar játékvezető döntését a 2016-os BL-döntőn bíráskodó Mark Clattenburg rossznak nevezte, emellett a Liverpool Echo hihetetlennek hívta, de a BBC is kritizálta – ugyanakkor több más, korábbi játékvezető helyesnek vélte a végső ítéletet.
Ám nem csupán az angolok, de a spanyolok sem voltak teljesen elégedettek Kovács ténykedésével.
A bíró leginkább a gólt megelőző szabadrúgás megítélése miatt kapott kritikákat Spanyolországban, a helyi sajtó mellett a szabálytalanságot elkövető Jude Bellingham már a pályán megkérdőjelezte a – spanyolok szerint – vitatható döntést.
Négy mérkőzés után a Liverpool és a Real Madrid is kilencpontos a BL-alapszakasz tabelláján, a következő fordulót három hét múlva rendezik.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!