A Liverpool Szoboszlai Dominik beívelése után Alexis Mac Allister fejesével szerezte meg a győzelmet a Real Madrid elleni keddi BL-mérkőzésen. Az első félidőben a magyar válogatott csapatkapitányának több lehetősége is volt, az egyik lövésénél Aurélien Tchouaméni kezét érte a labda a tizenhatos vonalának környékén. A nagykárolyi születésű játékvezető, Kovács István először szabadrúgást ítélt, ám a tizenegyes lehetősége is felvetődött, így a videobíró is vizsgálta az esetet.

Kovács István játékvezető hat sárga lapot osztott ki a Liverpool Real Madrid elleni BL-mérkőzésén, az egyiket Xabi Alonsónak

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Kovács István játékvezetőt kritizálják a Liverpool-Real Madrid után

A VAR-ozás után Kovács úgy ítélte meg, hogy a labda elől kiforduló francia játékos mozdulata nem ért büntetőt, így labdaejtéssel folytatódott a találkozó.

Az erdélyi magyar játékvezető döntését a 2016-os BL-döntőn bíráskodó Mark Clattenburg rossznak nevezte, emellett a Liverpool Echo hihetetlennek hívta, de a BBC is kritizálta – ugyanakkor több más, korábbi játékvezető helyesnek vélte a végső ítéletet.

Ám nem csupán az angolok, de a spanyolok sem voltak teljesen elégedettek Kovács ténykedésével.

A bíró leginkább a gólt megelőző szabadrúgás megítélése miatt kapott kritikákat Spanyolországban, a helyi sajtó mellett a szabálytalanságot elkövető Jude Bellingham már a pályán megkérdőjelezte a – spanyolok szerint – vitatható döntést.

Négy mérkőzés után a Liverpool és a Real Madrid is kilencpontos a BL-alapszakasz tabelláján, a következő fordulót három hét múlva rendezik.