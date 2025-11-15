„Persze, hogyne, néztem a meccset. Örülök az eredménynek. Ilyenkor az a legfontosabb, az eredmény. Lehet értékelni a mérkőzést, meg kell is, de ez a kapitány dolga. Szerintem itt a legfontosabb, hogy a kívánt eredményt elérte a csapat. Más kérdés, hogy sajnos a portugálok ugye óriási meglepetésre kikaptak, de remélem, hogy ez csak időhúzásnak volt jó” – mondta Kovács Zoltán, akit természetesen először az örmények elleni sikerről kérdeztük és arról, hogy a játékosok a siker ellenére kissé csalódottak voltak a mutatott játék miatt.

Kovács Zoltán szerint meglesz a továbbjutás

Fotó: Micheller Szilvia

A magyar válogatott tagjai a meccs utáni nyilatkozatok alkalmával még nem tudták, hogy a portugálok kikapnak majd Dublinban, így a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyért kőkeményen meg kell majd küzdenünk az írekkel vasárnap, a Puskás Arénában.

„A legfontosabb, hogy nyert a csapat. Persze, lehet boncolgatni a játékot, de ha őszinték akarunk lenni, ez nagyjából senkit sem érdekel. A kapitánynak kell ezzel foglalkoznia, mert nyilván az ír csapat azért jobb, mint az örmény, de hazai pályán ez a válogatott bárkit legyőzhet.

Tényleg remélem, hogy ez csak időhúzás volt, ez a váratlan eredmény. Nyert a csapat, én nem gondolnám, hogy bárkinek rossz kedve lenne. Legyen friss a csapat vasárnap, ez a legfontosabb.

Hosszú volt az utazás, volt időeltolódás, ilyenkor a legfontosabb, hogy a pályára lépő játékosok a lehető legfrissebb állapotba kerüljenek vasárnapra” – mondta a DVTK sportigazgatója, akit a vasárnapi ellenfélről is kérdeztünk.

„Nagyon kellemetlen csapat, nagyon jó mentalitása van. Van bennük minőség is, úgyhogy alaposan fel kell készülni. Ez egy óriási bravúr, amit elértek, de nekünk nem ezzel kell foglalkozni, hanem magunkkal. Az elmúlt években megszoktuk már, hogy milyen hangulatban lép pályára a csapat Budapesten. Fantasztikus hangulat vár a csapatra, ami megduplázza mindenki erejét. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz fáradt játékos. Feszültség mindig van egy válogatott mérkőzésen, pláne, hogyha ilyen téttel bír az a meccs. A hazai pálya előnye ebben a fantasztikus környezetben még inkább mellettünk szól. Megvan a minőség a csapatban” – mondta a korábbi 20-szoros válogatott támadó.