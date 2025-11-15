„Persze, hogyne, néztem a meccset. Örülök az eredménynek. Ilyenkor az a legfontosabb, az eredmény. Lehet értékelni a mérkőzést, meg kell is, de ez a kapitány dolga. Szerintem itt a legfontosabb, hogy a kívánt eredményt elérte a csapat. Más kérdés, hogy sajnos a portugálok ugye óriási meglepetésre kikaptak, de remélem, hogy ez csak időhúzásnak volt jó” – mondta Kovács Zoltán, akit természetesen először az örmények elleni sikerről kérdeztük és arról, hogy a játékosok a siker ellenére kissé csalódottak voltak a mutatott játék miatt.
Kovács Zoltán szerint meglesz a pótselejtező
A magyar válogatott tagjai a meccs utáni nyilatkozatok alkalmával még nem tudták, hogy a portugálok kikapnak majd Dublinban, így a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyért kőkeményen meg kell majd küzdenünk az írekkel vasárnap, a Puskás Arénában.
„A legfontosabb, hogy nyert a csapat. Persze, lehet boncolgatni a játékot, de ha őszinték akarunk lenni, ez nagyjából senkit sem érdekel. A kapitánynak kell ezzel foglalkoznia, mert nyilván az ír csapat azért jobb, mint az örmény, de hazai pályán ez a válogatott bárkit legyőzhet.
Tényleg remélem, hogy ez csak időhúzás volt, ez a váratlan eredmény. Nyert a csapat, én nem gondolnám, hogy bárkinek rossz kedve lenne. Legyen friss a csapat vasárnap, ez a legfontosabb.
Hosszú volt az utazás, volt időeltolódás, ilyenkor a legfontosabb, hogy a pályára lépő játékosok a lehető legfrissebb állapotba kerüljenek vasárnapra” – mondta a DVTK sportigazgatója, akit a vasárnapi ellenfélről is kérdeztünk.
„Nagyon kellemetlen csapat, nagyon jó mentalitása van. Van bennük minőség is, úgyhogy alaposan fel kell készülni. Ez egy óriási bravúr, amit elértek, de nekünk nem ezzel kell foglalkozni, hanem magunkkal. Az elmúlt években megszoktuk már, hogy milyen hangulatban lép pályára a csapat Budapesten. Fantasztikus hangulat vár a csapatra, ami megduplázza mindenki erejét. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz fáradt játékos. Feszültség mindig van egy válogatott mérkőzésen, pláne, hogyha ilyen téttel bír az a meccs. A hazai pálya előnye ebben a fantasztikus környezetben még inkább mellettünk szól. Megvan a minőség a csapatban” – mondta a korábbi 20-szoros válogatott támadó.
Kovács elmondta, nem feltétlenül győzelmet, de mindenképp pótselejtezős helyet vár. „Az egyenesági kijutáshoz csoda kéne, de arra is kevesen fogadtak volna, hogy Írország nyer Portugália ellen.”
Kovács Zoltán maga is volt hasonló helyzetben, az 1998-as világbajnokságra pórbált kijutni a csapattal. Akkor, 24 éves játékosként a csoportmeccsek felén szerepelt, a norvégok ellen gólt is szerzett. 1997-ben a finnek elleni utolsó csoportmeccsen, egy 91. perces öngóllal lett meg a pótselejtező. A sorrend ez volt: Norvégia, Magyarország, Finnország, Svájc, Azerbajdzsán.
„Nagyon feszült volt a hangulat, arra emlékszem, de az még egy más világ volt. Abban az időben még meg kellett magyarázni a pótselejtezős helyet, amit az azóta eltelt huszonnyolc év is bizonyít, hogy nem annyira egyszerű feladat. Azóta egy pár válogatott nekiveselkedett ennek és most vagyunk a legközelebb ehhez. Még most is olvastam egy-egy lekicsinylő kritikát arról, hogy Norvégia és Svájc mellől nem sikerült kijutni. Nem is értem ezeket a gondolatokat, írásokat. Azóta is láthatjuk, hogy nem olyan egyszerű pótselejtezős helyen végezni. Aki ezt nem érti meg, aki azt gondolja, hogy ez olyan egyszerű volt, az nem ért a futballhoz. Utána jött a pótselejtező, amit nyilvánvalóan mindenki szívesen kitörölne a fejéből. Ott történtek érdekes dolgok is, de hogyha csak a futballról akarunk beszélni és nem a talányt megfejteni, hogy hogy született ilyen eredmény, azért azt nézzük meg, hogy az a jugoszláv válogatott milyen játékosokból állt. Magyaros volt a helyzet: ha megvan az eredmény, akkor azt kell magyarázni, ha nincs eredmény, akkor meg azt” – tette hozzá Kovács Zoltán, aki vasárnap ott lesz a Puskás Arénában az írek elleni meccsen.
„Nagyon bízom a válogatottban, természetesen kint leszek. Nagyon optimista vagyok. Ettől a válogatottól rengeteget kaptunk már. Biztos vagyok benne, hogy most is jó eredmény születik.”
