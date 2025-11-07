Live
Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Ferencváros 3-1-re legyőzte a Ludogorecet a Groupama Arénában. Az újabb csodás siker után az FTC elnöke, Kubatov Gábor érzelmes üzenettel jelentkezett.

A Ferencváros újabb csodás győzelmet aratott az Európa-ligában, Robbie Keane együttese hazai pályán 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen a Groupama Arénában. A fantasztikus siker mellett természetesen Kubatov Gábor sem ment el szó nélkül, az FTC elnöke a Facebook-oldalán gratulált a csapatnak.

Kubatov Gábor is nagyon boldog volt a Fradi újabb csodás sikere után
Kubatov Gábor is nagyon boldog volt a Fradi újabb csodás sikere után
Fotó: Csudai Sándor

Kubatov Gábor érzelmes üzenete

„Na mi újság? Hatalmasat küzdöttek ma a fiúk, fantasztikus meccs volt. Hullámzott, mint a fene, de harmadikok vagyunk az Európa-liga főtábláján, ez komoly dolog. 

A végén, amikor énekelték, hogy Budapest zöld-fehér, akkor azért könnybe lábadt a szemem. Hajrá, Fradi!” 

– üzente az FTC elnöke, majd a következő posztjában annyit írt, hogy „Tavaszi szél...”, utalva rá, hogy a Ferencváros szinte biztosan folytathatja szereplését tavasszal is az El-ben.

A magyar bajnok négy fordulót követően, 10 pontot gyűjtve a tabella harmadik helyén áll, ezzel 33 másik klubot megelőz az Európa-liga alapszakaszában. Varga Barnabásék a következő körben Isztambulba látogatnak, ahol a török Fenerbahce lesz az ellenfelük.

