A Ferencváros újabb csodás győzelmet aratott az Európa-ligában, Robbie Keane együttese hazai pályán 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen a Groupama Arénában. A fantasztikus siker mellett természetesen Kubatov Gábor sem ment el szó nélkül, az FTC elnöke a Facebook-oldalán gratulált a csapatnak.
Kubatov Gábor érzelmes üzenete
„Na mi újság? Hatalmasat küzdöttek ma a fiúk, fantasztikus meccs volt. Hullámzott, mint a fene, de harmadikok vagyunk az Európa-liga főtábláján, ez komoly dolog.
A végén, amikor énekelték, hogy Budapest zöld-fehér, akkor azért könnybe lábadt a szemem. Hajrá, Fradi!”
– üzente az FTC elnöke, majd a következő posztjában annyit írt, hogy „Tavaszi szél...”, utalva rá, hogy a Ferencváros szinte biztosan folytathatja szereplését tavasszal is az El-ben.
A magyar bajnok négy fordulót követően, 10 pontot gyűjtve a tabella harmadik helyén áll, ezzel 33 másik klubot megelőz az Európa-liga alapszakaszában. Varga Barnabásék a következő körben Isztambulba látogatnak, ahol a török Fenerbahce lesz az ellenfelük.
