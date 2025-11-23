Live
Rendkívüli

Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

A Ferencváros szombaton hazai pályán kapott ki 3-1-re a Nyíregyháza csapatától a labdarúgó NB I-ben. A találkozó után megszólalt a Fradi érthetően feldúlt elnöke, Kubatov Gábor, és abban nem sok köszönet volt.

A Zalaegerszeg elleni októberi vereség után újabb kínos pofont kapott hazai pályán a Ferencváros. A bajnoki címvédő csapatot szombaton a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában. Csalódottságuknak a szurkolók is hangot adtak meccs közben, ahogy Robbie Keane sem fogta vissza magát a lefújás után. És Kubatov Gábor is erre készült...

Ferencvárosi TC – Nyíregyháza, FTC, Fradi, Ferencváros, FerencvárosiTCNyíregyháza, NB I, 14. forduló, Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.22., Kubatov Gábor
A Fradi játékosaira vasárnap sem vár könnyű nap, amikor Kubatov Gábor elmondja majd a véleményét
Fotó: Csudai Sándor

Kubatov Gábor is reagált

A Ferencváros négy forduló alatt másodszor kapott ki olyan csapattól, amelyik vagy kieső helyen állt, vagy nagyon közel a kieső zónához a találkozó előtt. Érthető hát, ha mindenki ideges lett a címvédőnél az újabb látványos botlás után. Kubatov Gábor klubelnöknek szokása, hogy a mérkőzések lefújása után pár mondatban értékeli a csapat teljesítményét. Ez így van győzelmek és vereségek után is. Pontosabban eddig így volt, mert szombaton ez történt:

„Szóval, én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok” – köszönt el a klubvezető. 

