A Zalaegerszeg elleni októberi vereség után újabb kínos pofont kapott hazai pályán a Ferencváros. A bajnoki címvédő csapatot szombaton a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában. Csalódottságuknak a szurkolók is hangot adtak meccs közben, ahogy Robbie Keane sem fogta vissza magát a lefújás után. És Kubatov Gábor is erre készült...

A Fradi játékosaira vasárnap sem vár könnyű nap, amikor Kubatov Gábor elmondja majd a véleményét

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Kubatov Gábor is reagált

A Ferencváros négy forduló alatt másodszor kapott ki olyan csapattól, amelyik vagy kieső helyen állt, vagy nagyon közel a kieső zónához a találkozó előtt. Érthető hát, ha mindenki ideges lett a címvédőnél az újabb látványos botlás után. Kubatov Gábor klubelnöknek szokása, hogy a mérkőzések lefújása után pár mondatban értékeli a csapat teljesítményét. Ez így van győzelmek és vereségek után is. Pontosabban eddig így volt, mert szombaton ez történt:

„Szóval, én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok” – köszönt el a klubvezető.