A Zalaegerszeg elleni októberi vereség után újabb kínos pofont kapott hazai pályán a Ferencváros. A bajnoki címvédő csapatot szombaton a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában. Csalódottságuknak a szurkolók is hangot adtak meccs közben, ahogy Robbie Keane sem fogta vissza magát a lefújás után. És Kubatov Gábor is erre készült...
Kubatov Gábor is reagált
A Ferencváros négy forduló alatt másodszor kapott ki olyan csapattól, amelyik vagy kieső helyen állt, vagy nagyon közel a kieső zónához a találkozó előtt. Érthető hát, ha mindenki ideges lett a címvédőnél az újabb látványos botlás után. Kubatov Gábor klubelnöknek szokása, hogy a mérkőzések lefújása után pár mondatban értékeli a csapat teljesítményét. Ez így van győzelmek és vereségek után is. Pontosabban eddig így volt, mert szombaton ez történt:
„Szóval, én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok” – köszönt el a klubvezető.