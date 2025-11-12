A Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor osztotta meg a nagy titkot a szurkolókkal a Groupama Arénában, a stadionbejárás során, mikor is felmerült a kérdés: miért csíkos a focipálya, mert másképp nyírják? A zöldfehérek első embere így válaszolt: „Igen, igen. Egyik irányba így, a másik irányba úgy és keresztbe is, itt is lehet látni, keresztbe is van csík. Ez segítség a játékosoknak, zónák vannak a pályán, és akkor látják, hogy hol van a zóna. Segítség a bírónak, amikor kiméri a szabadrúgásnál a távolságot. Mert ezek öt méteres sávok.”

Kubatov Gábor nagyon bolog volt a Fradi újabb csodás sikere után

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A zöld-fehérek egy meccsel kevesebbet játszottak a bajnokságban, mint az előttük két ponttal vezető Paksi FC, így akár a tabellán megelőzhetik a Tolna vármegyeiket is. Ráadásul a nemzetközi porondon is kiválóan teljesítenek a kilencedik kerületiek, négy fordulót követően a harmadikak, ami egészen elképesztő teljesítmény.