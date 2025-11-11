Kubatov Gábor, aki idén már többször is összezördült a szövetséggel, még a nyáron vetette fel az ötletet, hogy lehetne alapítani egy úgynevezett „profi labdarúgó ligát”, aminek keretében, ahogy a sportvezető fogalmazott: „az NB I-es és az NB II-es csapatok intézik a saját dolgaikat”. Most megérkezett az MLSZ korántsem barátságos válasza a profiliga ötletére.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az MLSZ nem vevő Kubatov Gábor ötletére

„A legutóbbi, 2025-ös közgyűlésre nem érkezett előterjesztés vagy bejelentés profi liga létrehozásáról vagy újraalapításáról. Ugyanakkor a közgyűlésen ellenszavazat nélkül elfogadták a küldöttek, köztük a profi klubok képviselői a szövetség hosszútávú, 2030-ig szóló stratégiáját, amelyben nem esik szó profi liga létrehozásáról. Mivel – a hatályos sporttörvény értelmében – kizárólag az MLSZ közgyűlésének állna jogában egy ilyen kezdeményezést megszavazni, így a következő, 2026-os küldöttgyűlésig nem aktuális semmilyen ezzel kapcsolatos kérdés, felvetés.

Ami a jövőt illeti, az MLSZ közgyűlése elméletileg saját hatáskörében dönthet úgy, hogy létrehoz egy tagozatot, egy profi ligát, amelynek átengedi a bajnokság szervezését és lebonyolítását,

de az UEFA vonatkozó gyakorlata szerint bizonyos feladatoknak (játékvezető-küldés és ellenőrzés, fegyelmi eljárások ügyintézése, valamint a sportszervezetek nemzetközi adminisztrációja, ideértve a nemzetközi licenszek kiadását és a nemzetközi átigazolási folyamatok kezelését) továbbra is az MLSZ kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia ahhoz, hogy a profi liga legjobb csapatai az UEFA versenyrendszerébe nevezhessenek. Nem mellékesen, a profi liga pénzügyi működéséért a szövetséget kezességvállalási felelősség terhelné.

Az MLSZ minden olyan kezdeményezést támogat, amely a magyar labdarúgás érdekét szolgálja. A magyar labdarúgás érdeke azonban természetesen nem azonos egyes szereplők vagy csoportok érdekével” – áll a szövetség által kiadott közleményben.

