Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott utolsó, 6. fordulós világbajnoki selejtezőjén a Carpathian Brigade szurkolói csoport szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tiltása miatt nem lesz a megszokott koreográfia. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált az Írország elleni találkozóra vonatkozó hírre.

A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton közleményt adott ki, miszerint az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a magyar válogatottat, vagyis betiltották az írek elleni vb-selejtező elé tervezett koreográfiát. Mint elárulták, a vasárnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőkép témája szolgáltatta volna. Cikkünk megjelenéséig a szövetség nem kommentálta a közleményt, a közelmúltban az MLSZ-szel többször is szóváltásba keveredett FTC-elnök, Kubatov Gábor viszont reagált a bejelentésre.

A Carpathian Brigade szerint az MLSZ betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország vb-selejtezőn – a hírre Kubatov Gábor reagált
A Carpathian Brigade szerint az MLSZ betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország vb-selejtezőn – a hírre Kubatov Gábor reagált
Fotó: Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor üzent a Carpathian Brigade MLSZ-tiltásra utaló közleménye után

„Az MLSZ betiltotta a szurkolói látványelemek használatát a holnapi válogatott meccsen… 

Pedig milyen szép volt így szurkolni, senkit nem zavart, nem fájt senkinek..."

írta a Ferencváros klubelnöke.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.

A magyar alapember a válogatott meccs alatt hagyja el az országot
A magyar szurkolótábor állítja: az MLSZ betiltotta az írek ellen tervezett koreográfiát
Csank János Marco Rossiról: Szerencsés ember, azt meg kell hagyni

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!