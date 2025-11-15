A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton közleményt adott ki, miszerint az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a magyar válogatottat, vagyis betiltották az írek elleni vb-selejtező elé tervezett koreográfiát. Mint elárulták, a vasárnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőkép témája szolgáltatta volna. Cikkünk megjelenéséig a szövetség nem kommentálta a közleményt, a közelmúltban az MLSZ-szel többször is szóváltásba keveredett FTC-elnök, Kubatov Gábor viszont reagált a bejelentésre.

A Carpathian Brigade szerint az MLSZ betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország vb-selejtezőn – a hírre Kubatov Gábor reagált

Fotó: Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor üzent a Carpathian Brigade MLSZ-tiltásra utaló közleménye után

„Az MLSZ betiltotta a szurkolói látványelemek használatát a holnapi válogatott meccsen…

Pedig milyen szép volt így szurkolni, senkit nem zavart, nem fájt senkinek..."

– írta a Ferencváros klubelnöke.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.