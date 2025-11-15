A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton közleményt adott ki, miszerint az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a magyar válogatottat, vagyis betiltották az írek elleni vb-selejtező elé tervezett koreográfiát. Mint elárulták, a vasárnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőkép témája szolgáltatta volna. Cikkünk megjelenéséig a szövetség nem kommentálta a közleményt, a közelmúltban az MLSZ-szel többször is szóváltásba keveredett FTC-elnök, Kubatov Gábor viszont reagált a bejelentésre.
Kubatov Gábor üzent a Carpathian Brigade MLSZ-tiltásra utaló közleménye után
„Az MLSZ betiltotta a szurkolói látványelemek használatát a holnapi válogatott meccsen…
Pedig milyen szép volt így szurkolni, senkit nem zavart, nem fájt senkinek..."
– írta a Ferencváros klubelnöke.
A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.
Vb-lázban ég a világ!
