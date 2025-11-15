Magabiztos, 4-0-s sikert könyvelhettek el a franciák csütörtökön. Akkor, a vb-selejtező A csoportjának 5. fordulójában Kylian Mbappé két góllal járult hozzá a sikerhez, melyet követően biztossá vált Franciaország részvétele a 2026-os világbajnokságon, a selejtezőcsoport vasárnapi, azerbajdzsáni zárómeccsen viszont Didier Deschamps szövetségi kapitány már nem számíthat a Real Madrid klasszisára. Az ok sérülés.

Kylian Mbappé két góllal járult hozzá Franciaország csütörtöki, ukránok elleni sikeréhez

Fotó: NurPhoto/Ibrahim Ezzat

A csapattársaknak elege lehet Kylian Mbappé kiváltságok helyzetéből?

Mbappé végig a pályán volt az ukrán csapat ellen, ezt követően viszont Madrid felé vette az irányt. Mindezt nem nézi jó szemmel a korábbi 13-szoros francia válogatott középpályás, Jerome Rothen, aki szerint más lehet a háttérben. Véleményét az RMC Sport egyik műsorában mondta el.

– Ő a csapatkapitány. Az rendben van, hogy különleges bánásmódban részesül, de vannak körülötte csapattársak is – idézte Rothen nyilatkozatát az A Bola.

Azt hiszik, hogy a csapat többi tagja, aki ugyanannyit játszik egy szezonban, mint Mbappé, az játszani akar egy olyan meccsen, aminek már nincs tétje? Szerintem nem, de attól még elutaznak, mert muszáj. Az ilyen döntések problémát okozhatnak az öltözőben, és meg vagyok győződve arról, hogy vannak játékosok, akiknek elege van ebből a különleges bánásmódból.

A világbajnokot nem lepte meg a kedvezményezett bánásmód

A szintén korábbi futballista, a francia színekben világ- és Európa-bajnok Emmanuel Petit a múltban már bírálta Mbappét hasonló helyzetben, most viszont védelmébe vette őt.

– Tavaly kritizáltam, amiért nem utazott el Svédországba, most viszont úgy érzem, botrányt akarnak csinálni ott, ahol nincs – jelentette ki az 1998-as vb-győztes együttes tagja.

Még ha zavar is valakit az öltözőben ez, mégiscsak a legjobb játékosról beszélünk. Ő a francia válogatott vezetője. Az elmúlt hat meccsen, ha nem tévedek, hét gólt szerzett és öt gólpasszt adott. Ő a legtöbb gólpasszt adó játékos, 400 gólt szerzett pályafutása során. Kolosszális. A kedvezményezett bánásmód mindig is létezett, de amit Mbappé kap, az nem lep meg.

Kylian Mbappé legutóbbi hat válogatott mérkőzésén valóban hétszer volt eredményes, egyúttal ő lett az első, aki Jean-Pierre Papin után zsinórban hat címeres mezben lejátszott találkozón a kapuba talált. A még mindig csak 26 éves támadó 94 eddigi válogatott meccsén 55 találatot jegyez.