Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját! – videó

A Real Madrid gólgazdag meccset játszott a Bajnokok Ligájában, Xabi Alonso együttese szerda este 4-3-ra nyert a görög Olimpiakosz vendégeként. A meccs hőse a négy gólig jutó Kylian Mbappé volt, akit a hajrában az ellenfél játékosának sikerült alaposan felidegesítenie.

Kylian Mbappé szinte egymaga verte meg az Olimpiakoszt, ugyanis mind a négy Real-gólt a francia sztárcsatár szerezte. A világbajnok támadó az első félidőben mesterhármasig jutott, majd a 60. percben is betalált, csapatának azonban meg kellett szenvednie a győzelemért, mert a görög rivális nem adta fel a harcot, és az utolsó percig küzdött az egyenlítésért.

Kylian Mbappé négy gólt vágott az Olimpiakosznak
Kylian Mbappé négy gólt vágott az Olimpiakosznak
Fotó: ARIS OIKONOMOU / SOOC

Miért lett ideges Kylian Mbappé?

A Realnak nagy szüksége volt Mbappé négy góljára, mert a görög csapat ezekre három találattal is válaszolt, és elszántan küzdött azért, hogy pontot szerezzen a madridi gigász ellen. 

A mérkőzés végéhez közeledve kis híján verekedés tört ki, miután az Olimpiakosz brazil légiósa, Gabriel Strefezza hátulról meglökte Mbappét. 

Az enyhe mozdulat nem volt túl látványos, és valószínűleg egyáltalán nem fájhatott a meccs legjobbjának, ám a francia csatár mégis zokon vette, és elindult riválisa felé. A 26 éves sztárt a partjelző fogta vissza, hogy ne csapjon össze Strefezzával, majd több Real-játékos is ott termett, az ideges Mbappét végül Jude Bellingham tessékelte arrébb.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (C) shoots to score his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase - matchday 5, football match between Olympiakos (GRE) and Real Madrid (ESP) at the Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus on November 26, 2025. (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)
Mbappét nem tudták tartani az Olimpiakosz játékosai, de az egyiküknek azért sikerült felbosszantania
Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Mbappé egészen félelmetes formában kezdte az idényt, a Real Madrid szupersztárja a Bajnokok Ligájában 5 meccsen 9 gólnál jár, 

a spanyol bajnokságban 13 találkozón 13 gólt szerzett eddig. A francia klasszis mindkét sorozatban vezeti a góllövőlistát, ráadásul csapata közvetlen továbbjutásra áll a BL-ben, a La Ligában pedig listavezető.

