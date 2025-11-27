Kylian Mbappé szinte egymaga verte meg az Olimpiakoszt, ugyanis mind a négy Real-gólt a francia sztárcsatár szerezte. A világbajnok támadó az első félidőben mesterhármasig jutott, majd a 60. percben is betalált, csapatának azonban meg kellett szenvednie a győzelemért, mert a görög rivális nem adta fel a harcot, és az utolsó percig küzdött az egyenlítésért.

Kylian Mbappé négy gólt vágott az Olimpiakosznak

Fotó: ARIS OIKONOMOU / SOOC

Miért lett ideges Kylian Mbappé?

A Realnak nagy szüksége volt Mbappé négy góljára, mert a görög csapat ezekre három találattal is válaszolt, és elszántan küzdött azért, hogy pontot szerezzen a madridi gigász ellen.

A mérkőzés végéhez közeledve kis híján verekedés tört ki, miután az Olimpiakosz brazil légiósa, Gabriel Strefezza hátulról meglökte Mbappét.

Az enyhe mozdulat nem volt túl látványos, és valószínűleg egyáltalán nem fájhatott a meccs legjobbjának, ám a francia csatár mégis zokon vette, és elindult riválisa felé. A 26 éves sztárt a partjelző fogta vissza, hogy ne csapjon össze Strefezzával, majd több Real-játékos is ott termett, az ideges Mbappét végül Jude Bellingham tessékelte arrébb.

Mbappét nem tudták tartani az Olimpiakosz játékosai, de az egyiküknek azért sikerült felbosszantania

Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Mbappé egészen félelmetes formában kezdte az idényt, a Real Madrid szupersztárja a Bajnokok Ligájában 5 meccsen 9 gólnál jár,

a spanyol bajnokságban 13 találkozón 13 gólt szerzett eddig. A francia klasszis mindkét sorozatban vezeti a góllövőlistát, ráadásul csapata közvetlen továbbjutásra áll a BL-ben, a La Ligában pedig listavezető.

Kapcsolódó cikkek