Lamine Yamal lenyűgöző teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben. Múlt hétvégén a Celta Vigo otthonában talált be, így a Barcelona legutóbbi három mérkőzésén három gólt szerzett, összességében pedig már hatszor volt eredményes a szezonban. Nem meglepő módon a spanyol válogatottnál is számoltak a 18 éves támadóval a novemberi Grúzia és Törökország elleni utolsó két világbajnoki selejtező mérkőzésen, azonban a szövetség közlése szerint a katalánok tehetsége időközben kikerült a keretből.

Lamine Yamal a válogatott engedélye nélkül vett részt egy kezelésen

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Miért került ki Lamine Yamal a válogatott keretéből?

A spanyol szövetség (RFEF) közlése szerint a Barcelona fiatal sztárja az orvosi stáb tudta nélkül esett át hétfőn egy invazív kezelésen a szeméremcsonti sérülése miatt, ám erről a klub nem tájékoztatta előzetesen a válogatottat.

„Az RFEF orvosi csapata nemtetszését fejezi ki amiatt, hogy Yamal rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át november 10-én, hétfőn, a nemzeti csapat hivatalos edzőtáborának kezdetén, majd délután 13:47-kor szerzett tudomást arról, hogy Lamine Yamal ugyanazon a reggelen rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át, hogy kezeljék a szeméremcsontja körüli fájdalmakat” – közölte a szövetség, hozzátéve, hogy a játékosra legalább 10 nap pihenő vár, ami kizárja, hogy pályára lépjen a novemberi vb-selejtezőkön.

Luis De La Fuente szövetségi kapitány meglehetősen dühösen reagált a Barcelona támadójának távolmaradására.

Megdöbbentem, még sosem voltam ilyen helyzetben, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez normális lenne. Mindenki meglepődik ilyenkor, mert nem tudsz semmiről, egy apró részletet sem közölnek veled, majd aztán hirtelen csak kapsz egy ilyen hírt

– mondta a kapitány.

A Barcelona és a spanyol szövetség között már egy ideje ellentét van Lamine Yamal miatt, ugyanis a címvédő tinisztárja már a szeptemberi válogatott szünetben sem volt teljesen egészséges, ennek ellenére beinjekciózva pályára lépett Bulgária és Törökország ellen is. Előbbin egy, utóbbin két gólpasszt osztott ki, ám miután visszatért a Barcelonához, a sérülése rosszabbra fordult, ami miatt Hansi Flick vezetőedző hetekig nem számolhatott vele. A német edző akkor élesen bírálta is De La Fuentét, hogy sérülten szerepeltette játékosát.