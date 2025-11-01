Lamine Yamal problémája – amelyet pubalgiának neveznek –, hosszú távú, krónikus állapot, ami állandó diszkomfortérzetet és fájdalmat okozhat.

Lamine Yamal már soha nem lesz a régi?

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Lamine Yamal gyógyíthatatlan betegsége

A pontos ok több tényezőből tevődik össze – ideértve a testtartás, a növekedés és az izomegyensúly változásait. A betegség nem egy egyszeri izomsérülés, hanem egy komplex elváltozás azon a területen, ahol több izom találkozik.

A kórkép kezelhető, de nem gyógyítható: a játékosnak megelőző és kompenzációs edzésmunkát kell folytatnia, hogy elkerülje az állapot rosszabbodását. Lluis Puig fizioterapeuta szerint ez egy olyan sérülés, amellyel együtt kell élni, és amely rövid időn belül nem múlik el.

Spanish sports traumatology expert Pedro Luis Ripoll has voiced concern over Lamine Yamal’s pubalgia, describing it as a difficult injury that causes persistent pain and limits movement and shooting ability by nearly 50%. He noted that players rarely return to full form after… pic.twitter.com/viuC5nZDGm — THE STATE NEWS (@THESTATENEWSS) October 29, 2025

Ez a szeméremtáji terület elváltozása, ahol a különböző izmok találkoznak. Ez nem egy olyan sérülés, ami egy hónap alatt elmúlik. Együtt kell élni vele, és megelőző, valamint kompenzációs munkát kell végezni

– fogalmazott Lluis Puig.

A betegség jelei már az El Clásicón is feltűntek, ahol Yamal láthatóan rosszul mozgott, időnként visszafogottabban játszott. Idén több mérkőzést is kihagyott e probléma miatt.

A spanyol sajtóban egybehangzóan állítják, hogy Yamal állapota valóban pubalgia. A SportBible szerint nem lehet biztosan megjósolni, mennyire súlyosan befolyásolja majd a jövőben, de elképzelhető, hogy a játékos soha nem tudja teljes mértékben visszanyerni a százszázalékos formáját.

Mindez különösen aggasztó, hiszen Lamine Yamal az elmúlt két évben a Barcelona és a spanyol válogatott egyik legfontosabb szereplőjévé vált. 2023-ban, mindössze 15 évesen mutatkozott be a felnőttcsapatban, azóta pedig három trófeát nyert klubjával, és Európa-bajnoki címet Spanyolországgal. 2025-ben a második helyen végzett az Aranylabda-szavazáson Ousmane Dembélé mögött.