Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fotó

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az FC Barcelona hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a vendég Alavést a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának második szombati mérkőzésén.

A katalánok ugyan már az első percben hátrányba kerültek, de Lamine Yamal és Dani Olmo góljával 26 perc alatt fordítottak, utóbbi a hosszabbításban még magabiztosabbá tette a sikert – adta hírül az MTI.

Lamine Yamal hatalmas helyzetet hagyott ki, de így is csapata legjobbja volt
Lamine Yamal hatalmas helyzetet hagyott ki, de így is csapata legjobbja volt
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal óriási helyzetet hagyott ki, de így is remek meccse volt

A Barca tinisztárja gólig és gólpasszig jutott a meccsen, de a 44. percben egy egészen döbbenetes helyzetet hagyott ki

A 18 éves klasszis Robert Lewandowski passza után kicselezte a kapust, ám az üres kapuba képtelen volt betalálni, helyette a bal kapufát lőtte telibe. 

A hatalmas lehetőség után szinte Hansi Flick vezetőedző és maga Yamal is alig hitt a szemének, a katalánok sztárja másodpercekig feküdt a földön, majd látványosan bosszankodott.

A címvédő sorozatban negyedik sikerével a tabella élére ugrott, de a megelőzött Real Madrid csak vasárnap lép pályára.

La Liga, 14. forduló:

Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)

FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)

Kapcsolódó cikkek

Lamine Yamalt háttérbe szorította egy másik 18 éves csodagyerek
Lionel Messi visszatért Barcelonába
Lewandowski röhögőgörcsöt kapott, majd a saját csapatán gúnyolódott – videó

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!