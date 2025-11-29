A katalánok ugyan már az első percben hátrányba kerültek, de Lamine Yamal és Dani Olmo góljával 26 perc alatt fordítottak, utóbbi a hosszabbításban még magabiztosabbá tette a sikert – adta hírül az MTI.
Lamine Yamal óriási helyzetet hagyott ki, de így is remek meccse volt
A Barca tinisztárja gólig és gólpasszig jutott a meccsen, de a 44. percben egy egészen döbbenetes helyzetet hagyott ki.
A 18 éves klasszis Robert Lewandowski passza után kicselezte a kapust, ám az üres kapuba képtelen volt betalálni, helyette a bal kapufát lőtte telibe.
A hatalmas lehetőség után szinte Hansi Flick vezetőedző és maga Yamal is alig hitt a szemének, a katalánok sztárja másodpercekig feküdt a földön, majd látványosan bosszankodott.
A címvédő sorozatban negyedik sikerével a tabella élére ugrott, de a megelőzött Real Madrid csak vasárnap lép pályára.
La Liga, 14. forduló:
Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)
FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)
