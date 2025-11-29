A katalánok ugyan már az első percben hátrányba kerültek, de Lamine Yamal és Dani Olmo góljával 26 perc alatt fordítottak, utóbbi a hosszabbításban még magabiztosabbá tette a sikert – adta hírül az MTI.

Lamine Yamal hatalmas helyzetet hagyott ki, de így is csapata legjobbja volt

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal óriási helyzetet hagyott ki, de így is remek meccse volt

A Barca tinisztárja gólig és gólpasszig jutott a meccsen, de a 44. percben egy egészen döbbenetes helyzetet hagyott ki.

A 18 éves klasszis Robert Lewandowski passza után kicselezte a kapust, ám az üres kapuba képtelen volt betalálni, helyette a bal kapufát lőtte telibe.

A hatalmas lehetőség után szinte Hansi Flick vezetőedző és maga Yamal is alig hitt a szemének, a katalánok sztárja másodpercekig feküdt a földön, majd látványosan bosszankodott.

A címvédő sorozatban negyedik sikerével a tabella élére ugrott, de a megelőzött Real Madrid csak vasárnap lép pályára.

La Liga, 14. forduló:

Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)

FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)

