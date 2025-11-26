Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában a Barcelona sima 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea-től a Stamford Bridge-en. A meccsen nem volt túl sok emlékezetes momentuma Lamine Yamalnak, akit Marc Cucurella leszedett a pályáról. A Barca tinisztárját Robert Sánchez sem kímélte, a Chelsea kapusa kemény ítéletet mondott a 18 éves támadóról.

A Stamford Bridge-en lejátszott keddi BL-rangadó egyoldalú küzdelmet hozott, a mérkőzést a Chelsea 3-0-ra megnyerte. Lamine Yamal ezúttal nem igazán tudott villogni, a meccs legjobbjának megválasztott Marc Cucurella leszedte a pályáról a Barcelona tinisztárját.

Marc Cucurella szorításában Lamine Yamal csak szenvedett
Marc Cucurella szorításában Lamine Yamal csak szenvedett
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Lamine Yamalról kemény ítéletet mondott a Chelsea kapusa

Az Európa-bajnok balhátvéd nem adott túl sok teret honfitársának és válogatottbeli csapattársának a meccsen. Yamal gyakorlatilag szenvedett Cucurella szorításában, erre pedig a Chelsea kapusa, az ugyancsak spanyol válogatott Robert Sánchez is felhívta a figyelmet. 

„Cucurella zsebre vágta őt” – jelentette ki a 28 éves kapus, aki a következő mondatával kemény ítéletet mondott Yamalról, akinek ez volt pályafutása első meccse angol klubcsapat ellen: 

„Mindenki egész jónak tűnik, amíg nem jön a Premier League-be”.

Sánchez aztán széles mosollyal válaszolt a kérdésre, miszerint továbbra is a Barcelonát kell-e a BL nagy esélyesének tekinteni. „Méghogy a Barcelona lenne a favorit? Nem, mert mi vagyunk azok” – idézte a Marca a határozottan reagáló kapust.

Chelsea's Spanish goalkeeper #01 Robert Sanchez attends a team training session at the Chelsea training ground in Cobham, west of London on November 4, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Qarabag. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Robert Sánchez szerint a Chelsea a BL egyik nagy esélyese
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Barcelona már a második vereségét szenvedte el a BL-alapszakaszban, ám Hansi Flick a Chelsea elleni mérkőzés után ígéretet tett, miszerint legközelebb már egy teljesen másik arcát fogja mutatni a csapata. A katalán együttes a következő körben a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtot fogadja majd.

