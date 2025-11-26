A Stamford Bridge-en lejátszott keddi BL-rangadó egyoldalú küzdelmet hozott, a mérkőzést a Chelsea 3-0-ra megnyerte. Lamine Yamal ezúttal nem igazán tudott villogni, a meccs legjobbjának megválasztott Marc Cucurella leszedte a pályáról a Barcelona tinisztárját.

Marc Cucurella szorításában Lamine Yamal csak szenvedett

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Lamine Yamalról kemény ítéletet mondott a Chelsea kapusa

Az Európa-bajnok balhátvéd nem adott túl sok teret honfitársának és válogatottbeli csapattársának a meccsen. Yamal gyakorlatilag szenvedett Cucurella szorításában, erre pedig a Chelsea kapusa, az ugyancsak spanyol válogatott Robert Sánchez is felhívta a figyelmet.

„Cucurella zsebre vágta őt” – jelentette ki a 28 éves kapus, aki a következő mondatával kemény ítéletet mondott Yamalról, akinek ez volt pályafutása első meccse angol klubcsapat ellen:

„Mindenki egész jónak tűnik, amíg nem jön a Premier League-be”.

Sánchez aztán széles mosollyal válaszolt a kérdésre, miszerint továbbra is a Barcelonát kell-e a BL nagy esélyesének tekinteni. „Méghogy a Barcelona lenne a favorit? Nem, mert mi vagyunk azok” – idézte a Marca a határozottan reagáló kapust.

Robert Sánchez szerint a Chelsea a BL egyik nagy esélyese

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Barcelona már a második vereségét szenvedte el a BL-alapszakaszban, ám Hansi Flick a Chelsea elleni mérkőzés után ígéretet tett, miszerint legközelebb már egy teljesen másik arcát fogja mutatni a csapata. A katalán együttes a következő körben a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtot fogadja majd.

Kapcsolódó cikkek