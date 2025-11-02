Live
A Barcelona fiatal sztárjának, Lamine Yamalnak a magánélete az utóbbi hónapokban gyakran került a figyelem középpontjába. A legújabb spanyol bulvárhírek szerint Lamine Yamal szakított barátnőjével.

Szeptemberben derült ki hivatalosan is, hogy Lamine Yamal kapcsolatban van az argentin énekesnővel, Nicki Nicole-lal, aki azóta több Barcelona-mérkőzésen is megjelent személyesen. Mostanra azonban már az is kiderült, hogy a sztárpár azóta már szakított is.

Lamine Yamal és a rapper Nicki Nicole szakítottak
Lamine Yamal és a rapper Nicki Nicole szakítottak
Fotó: Josep Lago/AFP

Lamine Yamal újra szingli

A katalán Sport beszámolója szerint Lamine Yamal a D Corazón című műsorban Javi Hoyosnak nyilatkozva megerősítette, hogy véget ért kapcsolatuk, de hangsúlyozta: a döntés kölcsönös megegyezésen alapult és baráti viszonyban váltak el.

„Nem vagyunk együtt, de nem hűtlenség miatt. Egyszerűen csak különváltunk, és ennyi. Minden, ami most megjelenik, az nem igaz. Nem voltam hűtlen, és nem voltam senki mással” – mondta Yamal.

A Barcelonánál abban bíznak, hogy Lamine Yamal a következő hetekben visszanyeri csúcsformáját, miután a múlt hétvégén elveszített el Clásico után a csapatnak újra szüksége van egy jó formában szereplő Yamalra. 

A fiatal játékos nem tudott érdemben beleszólni a meccs alakulásába, mert továbbra is a szeméremcsontját érintő problémákkal küzd.

