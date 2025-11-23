A vezetést a hét elején a német felnőtt válogatottban bemutatkozó, és Szlovákia ellen betaláló 19 éves Assan Ouedraogo szerezte meg a 63. percben. A mérkőzés a csereként pályára lépő Xaver Schlager góljával dőlt el tíz perccel a vége előtt. Győzelmével az RB Leipzig öt mérkőzés után is százszázalékos pályaválasztóként, míg a Bremen ötmérkőzéses veretlensége véget ért.
Mindkét magyar játszott a Leipzigben
A lipcseieknél Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is végigjátszotta a bajnokit.
Bundesliga, 11. forduló:
RB Leipzig-Werder Bremen 2-0 (0-0)
szombaton játszották:
Augsburg - HamburgerSV 1-0 (0-0)
Bayern München - SC Freiburg 6-2 (2-2)
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3-3 (2-0)
Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0-3 (0-1)
VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-3 (0-3)
1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3-4 (1-2)
pénteken játszották:
FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 1-1 (0-1)
- Még több cikk