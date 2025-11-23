A vezetést a hét elején a német felnőtt válogatottban bemutatkozó, és Szlovákia ellen betaláló 19 éves Assan Ouedraogo szerezte meg a 63. percben. A mérkőzés a csereként pályára lépő Xaver Schlager góljával dőlt el tíz perccel a vége előtt. Győzelmével az RB Leipzig öt mérkőzés után is százszázalékos pályaválasztóként, míg a Bremen ötmérkőzéses veretlensége véget ért.

A Leipzig nyert, Gulácsi nem kapott gólt

Fotó: HASAN BRATIC / Hasan Bratic

Mindkét magyar játszott a Leipzigben

A lipcseieknél Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is végigjátszotta a bajnokit.

Bundesliga, 11. forduló:

RB Leipzig-Werder Bremen 2-0 (0-0)

szombaton játszották:

Augsburg - HamburgerSV 1-0 (0-0)

Bayern München - SC Freiburg 6-2 (2-2)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3-3 (2-0)

Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0-3 (0-1)

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-3 (0-3)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3-4 (1-2)

pénteken játszották:

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 1-1 (0-1)