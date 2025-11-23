Live
Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Folytatódott a remek sorozat. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig 2-0-ra nyert hazai pályán a Werder Bremen ellen a német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A vezetést a hét elején a német felnőtt válogatottban bemutatkozó, és Szlovákia ellen betaláló 19 éves Assan Ouedraogo szerezte meg a 63. percben. A mérkőzés a csereként pályára lépő Xaver Schlager góljával dőlt el tíz perccel a vége előtt. Győzelmével az RB Leipzig öt mérkőzés után is százszázalékos pályaválasztóként, míg a Bremen ötmérkőzéses veretlensége véget ért.

November 8, 2025, PreZero Arena, Sinsheim, GER, 1.FBL, TSG Hoffenheim vs RB Leipzig, pictured: goalkeeper Peter Gulacsi (Leipzig). DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. (Photo by Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Leipzig nyert, Gulácsi nem kapott gólt
Fotó: HASAN BRATIC / Hasan Bratic

Mindkét magyar játszott a Leipzigben

A lipcseieknél Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is végigjátszotta a bajnokit.

Bundesliga, 11. forduló:
RB Leipzig-Werder Bremen 2-0 (0-0)

szombaton játszották:
Augsburg - HamburgerSV 1-0 (0-0)
Bayern München - SC Freiburg 6-2 (2-2)
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3-3 (2-0)
Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0-3 (0-1)
VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-3 (0-3)
1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3-4 (1-2)

pénteken játszották:
FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 1-1 (0-1)

