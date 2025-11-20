Robert Lewandowski a Bayern Münchentől igazolt a Barcelonához 2022 nyarán. A lengyel válogatott sztárcsatár már az első szezonjában gólerősen futballozott, 34 bajnokin 23 találattal segítette La Liga-győzelemhez a katalán együttest.
Miért nem akarta a Barcelona, hogy Lewandowski több gólt szerezzen?
A 37 éves klasszisról nemrég „Lewandowski. Prawdziwy” („Lewandowski. Az igazi”) címmel jelent meg egy életrajzi könyv, amelyben a szerző, Sebastian Staszewski egy egészen elképesztő történetről számolt be. A lengyel támadó a hárommal ezelőtti idény végéhez közeledve 23 találattal vezette a spanyol bajnokság góllövőlistáját, ám az utolsó két forduló előtt Joan Laporta klubelnök behívatta magához, majd a vezetőség furcsa dolgot kért tőle.
Robert, arra kérünk, hogy a hátralévő két meccsen ne szerezz több gólt”
– mondta végül az egyik vezetőségi tag. A futballista a könyv szerint nagyon meglepődött, mert pályafutása során soha senki nem kért tőle ilyesmit – számolt be róla a Marca.
A bizarr kérés mögött pénzügyi okok álltak: a Barcelonának 2,5 millió eurós bónuszt kellett volna fizetnie a Bayernnek, amennyiben Lewandowski eléri a 25 bajnoki gólt a szezonban.
Az anyagi problémákkal küzdő katalán klub ezt az összeget szerette volna inkább a saját kasszájában tartani, ezért megkérte a csatárt, hogy álljon le a gólszerzéssel, mivel a bajnoki cím addigra már úgyis eldőlt a Barca javára.
Lewandowski végül nem is talált be többször, de a gólkirályi címet így is elhódította a Real Madrid francia sztárja, Karim Benzema előtt.
A könyvben egy másik vicces történet is szerepel, amely a Barcelona problémás gazdasági helyzetére utal. Egy utazás során Lewandowski az étlapon szereplő hús- és halételek korlátozott választéka miatt kérdőre vonta a séfet, aki csak ennyit felelt: „Pénzt kell spórolnunk.”
