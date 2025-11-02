A közelmúltban alakult női fociválogatottak segítésére hozta létre a FIFA a Unites Women’s Series nevű tornáját, amelyen négy csapat vett részt. A marokkói tornán Csád mind a három találkozóját megnyerve emelhette magasba a trófeát szombaton, mögötte Tunézia lett a második, Afganisztán a harmadik, Líbia női fociválogatottja pedig a negyedik. A FIFA elnöke, Gianni Infantino is a helyszínen tekintett meg néhány mérkőzést, elmondása szerint a torna a női futball fejlődéséül szolgál.

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

A négy résztvevő együttes közül egyedül Tunézia szerepelt eddig a világranglistán, az e heti eredmények után azonban biztos, hogy a másik három válogatott is ott lesz a rangsor következő, decemberi kiadásában.

Líbia így aztán annak ellenére nagy lépést tett előre, hogy múlt vasárnap Tunéziától 16-0-ra, szerdán Csádtól szintén 16-0-ra, szombaton pedig Afganisztántól 7-0-ra kapott ki.