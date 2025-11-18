Live
A magyar labdarúgó-válogatott 3-2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írország ellen, ezzel biztossá vált, hogy lemarad a 2026-os világbajnokságról. Az írek érthetően örömmámorban úsznak, azonban gúnyolódás terén talán túlzottan is messzire mentek: az írországi Lidl a magyarokat sértő reklámmal űz gúnyt Szoboszlaiékból.

A közösségi médiában már megszokott jelenségnek számít, hogy egy-egy nagyobb téttel bíró futballmérkőzés után azonnal megjelennek a különböző internetes mémek, amelyek a vesztes csapatot, vagy annak játékosait gúnyolják. Az írek sem fogták vissza magukat, a magyarok elleni vb-selejtező után alaposan szabadjára eresztették a fantáziájukat, az írországi Lidl elvetette a sulykot.

Fotó: Mirkó István

Az ír Lidl kigúnyolta a magyarokat a vb-selejtező után

Az X közösségi platformon az írországi Lidl szupermarket profilja alatt tűnt fel egy bejegyzés, amely a magyarokból gúnyt űzve csinál reklámot a Hungary (Magyarország) és a hungry (éhes) szavak hasonlóságát kihasználva. 

„Éhesnek érzed magad? A Lidl Plus gondoskodik rólad! 3 db mogyorós croissant mindössze 3 euróért kapható” – olvasható a posztban, ahol a hungry helyett a Hungary szót használták, utalva a vasárnapi mérkőzésre, amely az ír válogatott számára vb-pótselejtezős szereplést jelent. Az elcsépelt szóvicc alá ráadásul a könnyeivel küzdő Szoboszlai Dominikról szúrtak be egy képet, ami nagy tiszteletlenséget mutat a Liverpool sztárjával és a magyar válogatottal szemben.

„Amikor szomorú és Magyarország (éhes) vagy, és csak egy croissant-ra vágysz” – tették még hozzá a posztban, fokozva a cinizmust.

A magyarokon gúnyolódott az ír Lidl
Fotó: x.com/lidl_ireland/

Szoboszlai az Instagram-oldalán megosztott érzelmes bejegyzése alatt is számos rosszindulatú reakciót kapott, török és ír drukkerek gúnyolodtak rajta, miközben természetesen ennél is többen támogatták és biztatták a magyar válogatott csapatkapitányát.

