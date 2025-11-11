Live
Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy visszatért a korábbi sikerei helyszínére, Barcelonába a nyolcszoros aranylabdás ikon. Lionel Messi azért jött a katalán városba, mert szeretne elbúcsúzni a Camp Nou szurkolóitól.

A 38 éves világbajnok Lionel Messi a közösségi médiában számolt be arról, hogy látogatást tett az újjáépítés alatt álló Camp Nou Stadionban. „Vasárnap este visszatértem egy helyre, amely hiányzott a lelkemnek. Egy helyre, ahol nektek köszönhetően több ezerszer a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Remélem, egy nap visszatérhetek még és elbúcsúzhatok mint játékos, mert erre nem volt alkalmam” – fogalmazott az argentin futballikon, aki 2023 nyarától az észak-amerikai ligában (MLS) szereplő Inter Miamiban játszik, és idén a bajnokság rájátszásában érintett.

Lionel Messi továbbra is megállíthatatlan 
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP 
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi mindenhol megkapja a neki járó tiszteletet

Fabrizio Romano, a nemzetközi futball híreiben mindig járatos szakíró Facebook-oldalára azt posztolta ki ezzel kapcsolatban, hogy minden jelenlegi Barcelona-játékos Like-olta Messi posztját.

Lionel Messi 2003 és 2020 között szerepelt a katalánoknál, ahol minden lehetséges trófeát elhódított és a klub történetének legeredményesebb játékosaként távozott (bajnoki cím, Bajnokok Ligája, stb.).

 

