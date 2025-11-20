Lionel Messi három fiú – Thiago (2012-ben született), Mateo (2015) és Ciro (2018) – nevelésében segít. A gyermekekhez hasonlóan Cristiano Ronaldo legidősebb fia – Cristiano Jr. (2010) – is hamar eldöntötte, hogy követi édesapja példáját, és focistakarrierről álmodik. Utóbbi már gólt is szerzett a portugál U16-os válogatottban, de az argentin klasszis fiai is kerültek már be a hírekbe a futballtudásukkal. Thiago az Inter Miami U13-as csapatában lövi a gólokat, de Mateo is kiválóan szerepel a floridai együttes utánpótlásában.

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo párharcához hasonló alakulhat majd ki a gyermekeik között

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo fiai is tehetségesek

A héten követte a bátyjait Ciro Messi, aki a miami klub U8-as gárdájában lőtt nem akármilyen szabadrúgásgólt:

𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙛𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧, 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙨𝙤𝙣 🧬



Ciro, Messi’s youngest son, scored this amazing free kick for Inter Miami’s U-8 team 😍



🎥 IG/austinminio12 pic.twitter.com/jVyQ70BnVK — 433 (@433) November 18, 2025

Ha ez nem lenne elég, a hétéves fiú az édesapjáéhoz hasonlító cseltudását is megmutatta:

موهبة سيرو ميسي لا تُصّدق 😨❤️ pic.twitter.com/JkgKQrtAPA — Messi World (@M10GOAT) November 18, 2025

Ha a tehetségek így fejlődnek tovább, és esetleg az ötszörös aranylabdás Ronaldo többi gyermekéből is focista lesz, akkor a következő évtizedekben még sok párharcot láthatunk majd a két család játékosai között.