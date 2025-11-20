Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt két évtized jó része két labdarúgó párharcáról szólt. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után úgy tűnik, gyermekeikből is világsztárok lehetnek. Nemrég az argentin hétéves fia, Ciro egy óriási szabadrúgásgóllal és szép cselekkel is bizonyított.

Lionel Messi három fiú – Thiago (2012-ben született), Mateo (2015) és Ciro (2018) – nevelésében segít. A gyermekekhez hasonlóan Cristiano Ronaldo legidősebb fia – Cristiano Jr. (2010) – is hamar eldöntötte, hogy követi édesapja példáját, és focistakarrierről álmodik. Utóbbi már gólt is szerzett a portugál U16-os válogatottban, de az argentin klasszis fiai is kerültek már be a hírekbe a futballtudásukkal. Thiago az Inter Miami U13-as csapatában lövi a gólokat, de Mateo is kiválóan szerepel a floridai együttes utánpótlásában. 

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo párharcához hasonló alakulhat majd ki a gyermekeik között
Lionel Messi és Cristiano Ronaldo párharcához hasonló alakulhat majd ki a gyermekeik között
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo fiai is tehetségesek

A héten követte a bátyjait Ciro Messi, aki a miami klub U8-as gárdájában lőtt nem akármilyen szabadrúgásgólt:

Ha ez nem lenne elég, a hétéves fiú az édesapjáéhoz hasonlító cseltudását is megmutatta:

Ha a tehetségek így fejlődnek tovább, és esetleg az ötszörös aranylabdás Ronaldo többi gyermekéből is focista lesz, akkor a következő évtizedekben még sok párharcot láthatunk majd a két család játékosai között.

Mindenki azt hitte, ki van tiltva, erre Ronaldo megérkezett az USA-ba
Messi megúszta a piros lapot, Ronaldót azonnal lezavarták a pályáról – videó
Messi óriási pénzért lépett pályára, aztán a szurkolóknak leesett az álla

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!