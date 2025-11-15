Cristiano Ronaldo Dara O’Shea-vel szemben szabálytalankodott az ír-portugál vb-selejtezőn, amelyet nagy meglepetésre a hazaiak nyertek meg 2-0-ra. A játékvezető először csak sárga lapot mutatott fel az ötszörös aranylabdásnak, majd miután visszanézte a jelenetet, úgy döntött, törli a sárgát, és helyette inkább kiállítja a portugált, aki a látottak alapján lekönyökölte ellenfelét. A Ronaldóval baráti viszonyt ápoló angol újságíró, Piers Morgan az eset kapcsán előkerített egy felvételt Lionel Messiről, akit egy hasonló szituáció után nem állított ki a bíró.

Lionel Messi miatt fakadt ki Piers Morgan

Lionel Messit miért nem állították ki? – Piers Morgan kifakadt

Piers Morgan az X közösségi oldalon osztott meg egy felvételt a nyolcszoros aranylabdásról, aki az Inter Miami színeiben egy MLS-találkozón akaszkodott össze a védőjével. Az argentin sztár és az ellenfele kölcsönösen taszigálták egymást, Messi többször is könyökkel próbálta távol tartani magát a hátvédtől. „

Amikor Messi nemrég pontosan ugyanezt tette, nem történt semmi”

– méltatlankodott Morgan, amiért a világbajnok játékos nem kapott büntetést.

„Nevetséges, hogy Ronaldót kiállították, mert ellenállt annak, aki hátrahúzta a mezét” – tette hozzá a brit újságíró, aki a piros lapja miatt egy meccset legalább kihagyó portugál sztárral már több terjedelmes interjút is készített.

When Messi did exactly the same recently, nothing was done. pic.twitter.com/WUokvRWjC3 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 14, 2025

Morgan ezután egy 2021-es esetet is felemlegetett, amelyen Ronaldo szintén O’Shea-val került szembe, és az ír játékos akkor sem volt ártatlan.

„Hát, hát, hát...úgy tűnik, Dara O'Shea szándékosan provokálja Ronaldót a világbajnoki selejtezőkön, majd olimpiai úszóként vetődik el, hogy kiharcolja a kiállítást” – tette hozzá a 60 éves médiaszemélyiség.

O'Shea és az ír válogatott vasárnap a magyarokkal is összecsap, Marco Rossi együttese sorsdöntő vb-selejtezőn fogadja Írországot a Puskás Arénában. A tét a pótselejtezőt érő második hely megszerzése, de Szoboszlai Dominikék akár még csoportelsőként is végezhetnek.

