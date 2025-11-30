Ezúttal nem Lionel Messi volt a hős, a világbajnok argentin egy gólpasszig jutott, viszont Tadeo Allende mesterhármast szerezett.

Lionel Messi egy trófeát már felemelhetett

Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Döntőbe jutottak Lionel Messiék

Tadeo Allende 23 perc alatt két gólig jutott. A korábbi Fradi-edző, Pascal Jansen vezette New York Justin Haak góljával még szépíteni tudott az első félidőben, ám többre már nem futotta az erejükből. A második félidőben Mateo Silvetti

Lionel Messi gólpassza után növelte az Inter Miami előnyét, majd Telasco Segovia is betalált. Végül a Celta de Vigótól kölcsönben Miamiban játszó Allende újabb gólt szerzett, nem meglepő, hogy a mérkőzés legjobbjának választották.

A rájátszásban összesen nyolc gólt szerzett, köztük három olyan meccse is volt, amikor több találatot ért el.

Végül Lionel Messi felemelhette a Keleti Konferencia trófeáját, az Inter Miami társtulajdonosa, Jorge Mas boldogan értékelt.

Ez a trófea nektek szól, Miami, a szurkolóinknak, 'La Familia'-nak. A klub fantasztikus erőfeszítést tett, és ez egy nagyszerű eredmény

- mondta Mas. De ami még fontosabb, ez egy csak az első lépés, még egy mérkőzés van hátra. Még egy."

A szezon utolsó szakaszában, amely ennél a torna rendszerénél két bajnokságból áll - az egyik a rendes szezon, a másik a rájátszás - remek, hogy elérkeztünk erre a pontra, és megerősíti bennünk a hitet, hogy továbbra is ezen az úton kell haladnunk.

Mert a mai eredmény, amely a klub történetében megmarad, ami nem kis teljesítmény, ám igazából a legfontosabb díj az MLS-kupa" - mondta az Inter Miami edzője, Javier Mascherano.

Jövő héten szombaton, December 6-án az Inter Miami lesz a házigazda az MLS-döntőben, mivel az alapszakasz összesített MLS-táblázatán jobb helyen végzett, mint a Vancouver Whitecaps.

A Inter Miami története során először nyerheti meg az MLS bajnoki címét.