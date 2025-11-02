Lionel Messi fantasztikus gólt szerzett a Nashville vendégeként, de az Inter Miami így is kikapott.

Lionel Messi szép gólt lőtt, de az Inter Miami kikapott

Fotó: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Semmit nem ért Lionel Messi gólja

A keleti főcsoportban hatodik kiemelt Tennessee állambeli együttes a 3-1-es floridai vereségét követően

már a szünetig kétgólos előnyre tett szert, így az első felvonás alkalmával duplázó argentin szupersztár 90. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég.

A párharc továbbjutójáról határozó harmadik meccset egy hét múlva az Inter Miami otthonában rendezik.

Eddig a keleti konferencia elsőként rangsorolt csapata, a Philadelphia Union és a nyugaton második Vancouver Whitecaps FC tudta lezárni két találkozón a legjobb nyolc közé jutásért rendezett párharcát - írja az MTI.

A magyar válogatott Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew vasárnap lép pályára az egyenlítés reményében az MLS-ben,

mivel a múlt heti első mérkőzésen 1-0-s vereséget szenvedett az FC Cincinnati vendégeként.