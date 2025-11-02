Lionel Messi fantasztikus gólt szerzett a Nashville vendégeként, de az Inter Miami így is kikapott.
Semmit nem ért Lionel Messi gólja
A keleti főcsoportban hatodik kiemelt Tennessee állambeli együttes a 3-1-es floridai vereségét követően
már a szünetig kétgólos előnyre tett szert, így az első felvonás alkalmával duplázó argentin szupersztár 90. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég.
A párharc továbbjutójáról határozó harmadik meccset egy hét múlva az Inter Miami otthonában rendezik.
Eddig a keleti konferencia elsőként rangsorolt csapata, a Philadelphia Union és a nyugaton második Vancouver Whitecaps FC tudta lezárni két találkozón a legjobb nyolc közé jutásért rendezett párharcát - írja az MTI.
A magyar válogatott Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew vasárnap lép pályára az egyenlítés reményében az MLS-ben,
mivel a múlt heti első mérkőzésen 1-0-s vereséget szenvedett az FC Cincinnati vendégeként.