Lionel Messi idénye legjobb esetben december elején véget ér az Egyesült Államokban, utána pedig márciusig nem lépne pályára klubjában, a David Beckham társtulajdonában lévő Inter Miamiban. Az argentin klasszis számára jól jönne, ha lenne egy erős csapat, amelyben ez idő alatt pályára léphetne, hogy játékban maradjon a 2026-os világbajnokságig – így jött képbe a Galatasarayba igazolás lehetősége.

Lionel Messi a Galatasaray csapatába igazolhat

Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi és Sallai Roland egy csapatban?

A nyolcszoros aranylabdás többször elmondta, hogy nagyon szeretne ott lenni a 2026-os vb-n, de ezt majd csak a következő szezon kezdetén tudja eldönteni, amikor látja, hogy milyen fizikai állapotban van. A kölcsönszerződés Messinek jól jönne, hiszen így formában maradna a nyári világbajnokságig, aminek Argentínában is nagyon örülnének. Ami az anyagiakat illeti, a Bajnokok Ligájában is remeklő török együttesnél ezzel nem lehet gond, a hírek szerint, amíg Messi ebben a négy hónapban náluk játszana, állnák a fizetését.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Galatasaray are interested in signing Leo Messi for 4 months during the MLS break that will be given due to the World Cup.



Galatasaray are willing to match Messi's salary during that period.



— @fotomac pic.twitter.com/CXhnLradNI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2025

A Magyar Nemzet megírta, hogy Messi és Sallai nem csupán csapattársak, hanem egyben posztriválisok is lehetnek, hiszen az argentin is a jobb szélen érzi magát a legjobban a pályán, akárcsak a magyar válogatott támadó, bár a 28 éves focista jobbhátvédként is bizonyított már számos alkalommal.

Az biztos, hogy a kölcsönszerződés létrejötte valóságos szenzáció volna, hiszen minden idők egyik, ha nem a legjobb labdarúgója oldalán futballozhatna Sallai Roland.

Messi még 38 évesen is világklasszis szinten játszik, a mostani idényben a bajnokságban 28 mérkőzésen 29 gólt lőtt és 16 gólpasszt adott.

Kapcsolódó cikkek