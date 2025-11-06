Live
A török élvonalban szereplő Galatasaray szeretné kölcsönvenni az Inter Miami szupersztárját, ameddig téli szünet van az MLS-ben. Az átigazolás létrejötte óriási szenzáció lenne, hiszen ebben az esetben Lionel Messi egy csapatban szerepelhetne a magyar válogatott Sallai Rolanddal.

Lionel Messi idénye legjobb esetben december elején véget ér az Egyesült Államokban, utána pedig márciusig nem lépne pályára klubjában, a David Beckham társtulajdonában lévő Inter Miamiban. Az argentin klasszis számára jól jönne, ha lenne egy erős csapat, amelyben ez idő alatt pályára léphetne, hogy játékban maradjon a 2026-os világbajnokságig – így jött képbe a Galatasarayba igazolás lehetősége.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 18: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF controls the ball against Patrick Yazbek #8 of Nashville SC during the MLS match between Nashville SC and Inter Miami CF at GEODIS Park on October 18, 2025 in Nashville, Tennessee. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP (Photo by Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi a Galatasaray csapatába igazolhat
Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi és Sallai Roland egy csapatban?

A nyolcszoros aranylabdás többször elmondta, hogy nagyon szeretne ott lenni a 2026-os vb-n, de ezt majd csak a következő szezon kezdetén tudja eldönteni, amikor látja, hogy milyen fizikai állapotban van. A kölcsönszerződés Messinek jól jönne, hiszen így formában maradna a nyári világbajnokságig, aminek Argentínában is nagyon örülnének. Ami az anyagiakat illeti, a Bajnokok Ligájában is remeklő török együttesnél ezzel nem lehet gond, a hírek szerint, amíg Messi ebben a négy hónapban náluk játszana, állnák a fizetését.

A Magyar Nemzet megírta, hogy Messi és Sallai nem csupán csapattársak, hanem egyben posztriválisok is lehetnek, hiszen az argentin is a jobb szélen érzi magát a legjobban a pályán, akárcsak a magyar válogatott támadó, bár a 28 éves focista jobbhátvédként is bizonyított már számos alkalommal.

Az biztos, hogy a kölcsönszerződés létrejötte valóságos szenzáció volna, hiszen minden idők egyik, ha nem a legjobb labdarúgója oldalán futballozhatna Sallai Roland. 

Messi még 38 évesen is világklasszis szinten játszik, a mostani idényben a bajnokságban 28 mérkőzésen 29 gólt lőtt és 16 gólpasszt adott. 

Hiába a csodagólja, Lionel Messi szívszorító estét élt át – videó
Messi nagy bejelentést tett a jövő évi vb-részvételéről
Sallai Roland kezdett, csapata parádézott a Bajnokok Ligájában

 

