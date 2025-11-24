Lionel Messi nemcsak gólt szerzett, hanem három gólpasszt is kiosztott, míg a 19 éves Mateo Silvetti egy góllal és egy assziszttal vette ki részét az Inter Miami sikeréből.

Lionel Messi elhódítja az MLS bajnoki címét is?

Fotó: JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi ismét varázsolt

A vendégek másik hősének Tadeo Allende bizonyult, aki a második félidőben duplázott, és ezzel végképp eldöntötte a továbbjutást.

A mérkőzés 19. percében Jordi Alba labdaszerzése után Silvetti remek beadását fejjel váltotta gólra Messi, ezzel megszerezve a vezetést Miaminak.

Az argentin klasszis ezt követően is kulcsszerepet játszott:

az 57. percben gyönyörű összjáték végén Silvetti duplázta meg az előnyt, majd Allende a 62. és 74. percben is betalált gyors átmenetekből — mindkét esetben Messi indítását követően.

Javier Mascherano vezetőedző ezúttal is a kispadra nevezte Luis Suárezt, ez azonban nem akadályozta meg csapatát abban, hogy második egymást követő rájátszásmeccsén is 4–0-s sikert arasson.

A Cincinnati sorozatban harmadik hazai playoff-találkozóján búcsúzott, és ismét egy lépéssel maradt le a konferenciadöntőről. Ezzel szemben Messiék a klub történetének legjobb rájátszás-szereplését folytathatják: a keleti döntőben a korábbi Fradi-edző, Pascal Jansen által irányított New York City FC-t fogadják, amely 1–0-ra verte a Philadelphia Uniont a másik ágon.