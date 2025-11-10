Visszatért korábbi sikerei helyszínére, Barcelonába a nyolcszoros aranylabdás legenda. Lionel Messi szeretne elbúcsúzni a Camp Nou szurkolóitól.
A 38 éves világbajnok Lionel Messi a közösségi médiában számolt be arról, hogy látogatást tett az újjáépítés alatt álló Camp Nou Stadionban — jelentette az MTI.
Vasárnap este visszatértem egy helyre, amely hiányzott a lelkemnek. Egy helyre, ahol nektek köszönhetően több ezerszer a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Remélem, egy nap visszatérhetek még és elbúcsúzhatok mint játékos, mert erre nem volt alkalmam
- fogalmazott az argentin futballikon, aki 2023 nyarától az észak-amerikai ligában (MLS) szereplő Inter Miamiban játszik.
Lionel Messi 17 évig varázsolt a Barcában
Messi 2003 és 2020 között szerepelt a katalán sztárcsapatban, amellyel minden lehetséges trófeát elhódított és a klub történetének legeredményesebb játékosaként távozott.
- Még több cikk
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!