„A magyar labdarúgás érdeke, hogy Lisztes Krisztián játsszon" – vélekedik Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője.

Lisztes Krisztián szeretné visszanyerni a korábbi formáját

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Lisztes Krisztián újra magára talál?

„A legfontosabb, hogy ismét bevethető, és

gyűjtögetheti a játékperceket, hogy kedden, a Horvátország elleni Eb-selejtezőn újra a csapat meghatározó tagja legyen" - mondta a Ferencváros húszéves támadójáról.

„Fontos, hogy egy ilyen kaliberű játékos egészséges legyen,

a klubjánál és a válogatottnál elvégzett tesztek bizonyítják, hogy most az. A magyar labdarúgás érdeke, hogy játsszon, és visszatérése után tovább fejlődhessen, de ugyanez elmondható Vancsa Zalánról, aki sérülése miatt ezúttal nincs a keretben

- fogalmazott a szövetségi edző az M1 aktuális csatornának nyilatkozva, majd kitért a Feröer-szigetek elleni csütörtöki felkészülési mérkőzésre is.

„A feröeriek hasonló felállásban játszanak, mint a litvánok, márpedig az ellenük elért döntetlennel elégedetlen voltam, mert hiányoltam az átütőerőt a támadásainkból. Ritka, hogy egy Eb-selejtezős sorozat közben játszhatunk felkészülési mérkőzést, de szeretnénk kihasználni a lehetőséget és kijavítani a hibákat" - fogalmazott.

A magyar U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezős csoportjában a negyedik helyen áll ugyan, de csak két ponttal lemaradva a listavezető törökök mögött. A Litvániában elért 1-1 után Ukrajna ellen - szintén idegenben - 3-3-as döntetlent játszottak a fiatalok, majd hazai pályán 1-1-re végeztek a törökökkel.

„Három pontunk van, s nincs vereségünk, igaz, győzelmünk sincs" - mondta Szélesi, majd áttért a következő Eb-selejtezős ellenfélre. - Kiegyenlített a csoport, egy győzelemmel az első helyre kerülhetünk, miért ne sikerülne a horvátok ellen? Miért ne lehetnénk az első helyen?"

Nyilatkozott Átrok Zalán, az MTK Budapest 19 éves szélsője is, aki sérüléséből felépülve a törökök ellen a 83. percben lépett pályára, vagyis a hosszabbítással együtt szűk negyedórát kapott - írja az MTI:

„Aki nézte az MTK-meccseket, tudja, hogy ennél több játékidő van bennem, de mindenki úgy készül a keretben, hogy pályára akar lépni" - mondta az NB I-ben négy gólnál tartó játékos, hozzátéve, hogy a klubjánál mutatott jó teljesítményét a válogatottban is megismételné.