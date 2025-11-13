Az U21-es válogatott Lisztes Krisztián fejesével szerzett vezetést a 49. percben. A Ferencváros támadója a szünetben állt be csereként és pár perccel később már gólt is szerzett. Lisztes Krisztián ezt megelőzően legutóbb 2024. május 19-én, az Újpest ellen szerzett gólt.

Lisztes Krisztián gólt szerzett, majd megsérült

A 20 éves játékos 2024 nyarán került az Eintracht Frankfurt csapatához, de ott előbb az amatőr csapathoz került, majd sorozatos sérülések miatt nem volt bevethető. A Fradinál idén nyáron jelentették be, hogy Lisztes kölcsönbe a szezon végéig csatlakozik a zöld-fehérekhez.

Lisztes október végén a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsen is csereként lépett pályára, és több mint egy év után szerepelhetett újra tétmeccsen.

Ezt követően az U21-es válogatott keretébe is bekerült, a feröeriek ellen csereként állt de, de drámai fordulatot hozott a meccs, ugyanis a 78. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

A meccset végül 3-0-ra nyerte meg a magyar csapat, Szűcs Tamás és Bodnár Gergő szerzett még gólt a második félidőben.

