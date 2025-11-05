Szélesi Zoltán szövetségi edző szerdán hirdette ki a két mérkőzésre keretét, amelybe hosszú kihagyás után került vissza az FTC támadója, Lisztes Krisztián. Kaczvinszki Dominik, Bodnár Gergő és a Csíkszeredán futballozó Dusinszki Szabolcs az első alkalommal készülhet U21-es selejtezőre– tette közzé honlapján a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

Lisztes Krisztián a Ferencváros után az U21-es válogatottba is visszatér

Fotó: MTI/Vajda János

Szélesi együttese november 13-án 15.15 órakor felkészülési meccsen Feröer-szigetek válogatottját fogadja, majd öt nappal később, 20 órakor a horvátok Eb-selejtezőn látogatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionba. A magyar együttes három döntetlennel áll csoportjában.

Lisztes Krisztián visszatér

Vancsa Zalán tagja ugyan a keretnek, de játékára nem biztos, hogy számíthat Szélesi Zoltán, ugyanis a törökök ellen gólt szerző támadó a hét elején kisebb izomsérülést szenvedett klubcsapata, a belga Lommel edzésén, és a vizsgálatok eredményétől függ, hogy csatlakozhat-e a kerethez.

„Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak. Mellette nagyrészt olyan labdarúgókból állítottam össze a keretet, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban, és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban” – idézi az MLSZ honlapja a Szélesit.

A Ferencváros saját nevelésű játékosa 2024-ben került a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, de a német csapatban nem tudott megragadni, amiben sérülések is közre játszottak. Idén nyáron visszatért a zöld-fehérekhez, és a Békéscsaba elleni kupameccsen egy év kihagyás után ismét pályára léphetett.

(MTI)