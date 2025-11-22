Live
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Olvasta már?

Lángokban áll egy óriási teherhajó – videón a katasztrófa

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa, Alexander Isak számára finoman szólva sem volt zökkenőmentes az elmúlt időszak. A Liverpool svéd válogatott támadója a közel múltban kapott halálos fenyegetések miatt most vásárolt egy harcikutyát.

Bár a Liverpool brit átigazolási rekordot jelentő 125 millió fontot fizetett Alexander Isakért, a svéd csatár egyelőre még nem győzte meg az angol bajnok szurkolóit a teljesítményével – minden sorozatot figyelembe véve eddig csupán egy gólt és egy gólpasszt adott 8 tétmeccs alatt.

A Liverpool sztárja, Alexander Isak gól nélkül zárta a világbajnoki selejtezősorozatot
Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

Szoboszlai Dominik és Kerkez csapattársa számára a novemberi válogatott szünet sem alakult túl fényesen, ugyanis Svédország kikapott Svájcban, majd otthon döntetlent játszott Szlovéniával, így nyeretlenül zárta a vb-selejtezőt.

Isak a selejtezősorozatban sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, a szlovénok ellen pedig már pályára sem lépett a zárókörben – ennek ellenére jókedvűen tért vissza a Liverpool edzőközpontjába. 

13 millióért vett harcikutyát a Liverpool sztárja

A támadó és néhány válogatottbeli csapattársa több halálos fenyegetést kapott a közösségi médiában a gyenge szereplést követően. A The Sun cikke szerint a csatár már jó ideje nem érzi magát biztonságban, ami annak is betudható, hogy tavasszal egy nemzetközi rablóbanda betört az otthonába

Mindezek arra késztették a svéd sztárfocistát, hogy a saját védelme érdekében vásárolt magának egy dobermannt. Az erőteljes harcikutya sokak szemében félelmetesnek hat, mégis rengetegen választják társnak, mivel intelligens és tanulékony. A svéd válogatott támadó állítólag nem kevesebb mint 30 ezer fontot (13 millió forint) fizetett a házőrzőért.

