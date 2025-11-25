Live
Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Arne Slot vezetőedzőre a Premier League-címvédő gyenge szereplése miatt. A TeamTalk egy klubhoz közeli forrásra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy Slotnak az év végéig mindenképpen stabilizálnia kell a Liverpool teljesítményét.

A futballportál szerint a vezetőség továbbra is támogatja a holland szakembert, de világos elvárásokat közöltek vele, és látni akarják az előrelépést a tabellán, valamint a Liverpool játékán.

Arne Slot helye egyelőre biztos Liverpoolban, de mindenképp jobb eredményeket várnak a címvédőtől Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
A címvédő az elmúlt hét bajnokijából hatot elveszített, és az Anfielden elszenvedett Nottingham Forest elleni 3-0-s vereség a szurkolóknál biztosan, de már a vezetőknél is kiverte a biztosítékot. A Guardian értékelése szerint ez a zakó a mélypontot jelentette, a Reuters pedig kiemelte, hogy mindez egy negatív széria csúcspontjaként érkezett.

Egy ilyen mérkőzés – főleg hazai pályán, ilyen különbséggel – sok más élcsapatnál már az utolsó csepp lenne a pohárban, és jól mutatja, miért nőtt meg hirtelen a nyomás Arne Sloton.

Slot dolgozik a liverpooli megoldáson

Slot több interjúban is elismerte a problémákat: a TNT Sportsnak arról beszélt, hogy tisztában van a gyengeségeikkel, és folyamatosan dolgozik a megoldáson. A This Is Anfield emellett azt idézte tőle, hogy a keret jelenlegi formájában is versenyképes lehet, és nem készül nagy átalakításra a januári átigazolási időszakban.

A gyenge eredmények ellenére a klub vezetése más források szerint továbbra is bízik Arne Slotban. Fabrizio Romano transzferguru a CaughtOffside-nak arról beszélt, hogy a Liverpool jelenleg nem tárgyal más edzőkkel, és nincs alternatív jelöltlistájuk sem. Romano szerint a klub a holland szakemberrel képzeli el a folytatást, és jelenleg nem látni a jeleit annak, hogy edzőváltásra készülnének.

Mindeközben a fogadóirodáknál Jürgen Klopp került az élre, mint a legesélyesebb jelölt Arne Slot esetleges utódjaként. A névsorban mögötte olyan szakemberek szerepelnek, mint Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth), valamint a nemzetközi elitből Zinedine Zidane és Julian Nagelsmann. 

Szerda este a PSV Eindhovent fogadja a Bajnokok Ligájában a Liverpool, majd a West Hamhez látogat a PL-ben. 

