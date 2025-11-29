A kudarcokat mindig nehéz megemészteni, pláne akkor, ha ehhez az érintettek nincsenek hozzászokva. A Liverpool lejtmenete azért is hihetetlen, mert a Vörösök címvédők a Premier League-ben, ráadásul Slot csapata 450 millió eurót költött el új igazolásokra. A pletykák arról szólnak, Slotnak két meccse van. Ha ezeken nem szerez hat pontot, a West Ham és a Sunderland ellen –, akkor mennie kell, de előzetesen nem tűnik lehetetlen feladatnak a két győzelem.
A Liverpool azzal őrizné meg a tekintélyét, ha nem váltana edzőt
Egyre többen kezdik megkérdőjelezni Arne Slot alkalmasságát, de egyelőre nincsenek többségben. Az alkalmatlanság pusztán arra irányulhat, hogy fel tudja-e újra rázni a csapatát, hiszen megmutatta már, bajnok edző, az első évében bajnokságot nyert Angliában. Alig pár hónapja, májusban Slot még a klub 20. bajnoki címét ünnepelte ugyanazon a pályán, ahol most semmi sem jön össze. A logika egyelőre nem a váltás mellett szól, hiszen a szurkolók bajnok edzőt akarnak, ami adott. Ráadásul 1990 óta mindössze másodszor nyert bajnoki címet a ’Pool, Slot pedig korábban Hollandiában, a Feyenoorddal is egy 24 éves negatív sorozatot tört meg.
A kritikus hangok szerint Slot megörökölte a bajnokcsapatát Jürgen Klopptól, ugyanakkor Klopp ezzel a garnitúrával nem tudott bajnoki címet szerezni. A Liverpool most fényévekre van a bajnoki címtől, jelenleg hét pont választja el őket a kiesőzónától, igaz egyelőre úgy 12. a Liverpool, hogy csak öt pont választja el őket a második helyen lévő Chelsea-től.
Slot csapatát segíti, hogy ez egy kiszámíthatatlan szezon, ahol az Arsenalon kívül – amelyet Liverpool augusztusban megvert az Anfielden – senki sem igazán stabil.
Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Liverpool, pontosabban a klub tulajdonosa, a Fenway Sports Group, valamint a sportigazgató, Michael Edwards edzőváltásban gondolkodna, de a tulajdonosok múltja azt mutatja, hogy készek cselekedni, ha úgy érzik, a csapat rossz irányba tart, és nincs visszaút.
Klopp előtt az FSG hat év alatt három menedzsert menesztett. 2015-ben Brendan Rodgers talán tovább maradhatott volna, ha Klopp nem lett volna elérhető, míg három évvel korábban Kenny Dalglish távozását a szurkolók ugyan nem követelték, hiszen klublegendáról volt szó, de a legtöbben elfogadták. 2011 elején Roy Hodgson regnálása gyorsabban ért véget, mint bármelyik menedzseré a klub modern történelmében – és még korábban véget ért volna, ha a szurkolókon múlik.
Slot menesztése egyébként nem lenne példa nélküli. 2007-ben José Mourinho távozása azt mutatta meg, hogy két egymást követő bajnoki cím sem elég, ha a klub vezetősége nem elégedett, még akkor sem, ha 50 évig nem volt bajnok a csapat. A Chelsea 2010-ben újabb bajnoki cím után Carlo Ancelottit is elküldte, majd Mourinho 2015-ben is ugyanabba a folyóba lépett, amikor alig négy hónappal egy négyéves szerződés aláírása után rúgták ki.
2016-ban Claudio Ranieri minden idők egyik legnagyobb sportcsodáját vitte véghez, amikor bajnokká tette a Leicester Cityt – mégis menesztették a következő februárban, amikor a csapat már a kiesés szélén állt. Egy évvel később Antonio Contét is kirúgták a Chelsea-től, miután nem sikerült BL-helyet elérnie.
A tulajdonosok ma már akkor lépnek, ha pénz forog kockán, mint a Leicester esetében, vagy ha inkább emberi szempontból tarthatatlan a helyzet, mint a Chelsea-nél. A Liverpoolnál a Bajnokok Ligájáról való lemaradás anyagilag fájó lenne, de még van esély a visszakapaszkodásra a PSV elleni vereség után (és Szoboszlai Dominik gólja) után is és Slot menesztése azt az illúziót rombolná szét, hogy a klub valóban különb, mint a többi.
Soha korábban nem fordult elő Liverpool történetében, hogy egy bajnoki cím után már a következő szezonban kirúgják az edzőt. A szezon értékelése közben nem lehet elmenni szó nélkül Diogo Jota tragikus halála mellett és a keret is megváltozott. A keret vékonyabbnak, de talán tehetségesebbnek tűnik, amiért a sportigazgató is felelős Sloton kívül és persze az is tény, hogy Richard Hughes ragaszkodni fog ahhoz, akit ő hozott a klubhoz és első szezonjában bajnoki címet szerzett.
Ennél okosabbak leghamarabb vasárnap leszünk, amikor a Liverpool a West Ham United otthonában lép pályára.
