A kudarcokat mindig nehéz megemészteni, pláne akkor, ha ehhez az érintettek nincsenek hozzászokva. A Liverpool lejtmenete azért is hihetetlen, mert a Vörösök címvédők a Premier League-ben, ráadásul Slot csapata 450 millió eurót költött el új igazolásokra. A pletykák arról szólnak, Slotnak két meccse van. Ha ezeken nem szerez hat pontot, a West Ham és a Sunderland ellen –, akkor mennie kell, de előzetesen nem tűnik lehetetlen feladatnak a két győzelem.

Arne Slot kirúgásával nem biztos, hogy nyerne a Liverpool

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool azzal őrizné meg a tekintélyét, ha nem váltana edzőt

Egyre többen kezdik megkérdőjelezni Arne Slot alkalmasságát, de egyelőre nincsenek többségben. Az alkalmatlanság pusztán arra irányulhat, hogy fel tudja-e újra rázni a csapatát, hiszen megmutatta már, bajnok edző, az első évében bajnokságot nyert Angliában. Alig pár hónapja, májusban Slot még a klub 20. bajnoki címét ünnepelte ugyanazon a pályán, ahol most semmi sem jön össze. A logika egyelőre nem a váltás mellett szól, hiszen a szurkolók bajnok edzőt akarnak, ami adott. Ráadásul 1990 óta mindössze másodszor nyert bajnoki címet a ’Pool, Slot pedig korábban Hollandiában, a Feyenoorddal is egy 24 éves negatív sorozatot tört meg.

A kritikus hangok szerint Slot megörökölte a bajnokcsapatát Jürgen Klopptól, ugyanakkor Klopp ezzel a garnitúrával nem tudott bajnoki címet szerezni. A Liverpool most fényévekre van a bajnoki címtől, jelenleg hét pont választja el őket a kiesőzónától, igaz egyelőre úgy 12. a Liverpool, hogy csak öt pont választja el őket a második helyen lévő Chelsea-től.

Slot csapatát segíti, hogy ez egy kiszámíthatatlan szezon, ahol az Arsenalon kívül – amelyet Liverpool augusztusban megvert az Anfielden – senki sem igazán stabil.

Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Liverpool, pontosabban a klub tulajdonosa, a Fenway Sports Group, valamint a sportigazgató, Michael Edwards edzőváltásban gondolkodna, de a tulajdonosok múltja azt mutatja, hogy készek cselekedni, ha úgy érzik, a csapat rossz irányba tart, és nincs visszaút.

Klopp előtt az FSG hat év alatt három menedzsert menesztett. 2015-ben Brendan Rodgers talán tovább maradhatott volna, ha Klopp nem lett volna elérhető, míg három évvel korábban Kenny Dalglish távozását a szurkolók ugyan nem követelték, hiszen klublegendáról volt szó, de a legtöbben elfogadták. 2011 elején Roy Hodgson regnálása gyorsabban ért véget, mint bármelyik menedzseré a klub modern történelmében – és még korábban véget ért volna, ha a szurkolókon múlik.