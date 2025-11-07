Arne Slot nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot a Manchester City elleni meccs előtt

„Elsősorban magunkra koncentrálunk, mint tudják volt pár vereségünk már a szezonban, így most a kiegyensúlyozottságon lenne a hangsúly és azon, hogy fejlődjön a csapat” – kezdte Arne Slot, a Liverpool menedzsere és elmondta, fontos, hogy a tabellára is figyeljenek, hiszen előrébb kéne lépniük. A City második, a Liverpool harmadik, de előtti hat, utóbbi hét pontra van az első helyezett Arsenaltól.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere ódákat zengett Szoboszlai Dominik játékáról

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyettese is szóba került a Liverpool meccse előtt

„Más meccseken is elértük ezt a szintet néhányszor, de azt mindig tudtuk, hogy képesek vagyunk erre, többször mutattuk már” – mondta Slot, miután újságírók dicsérték csapata Real Madrid és Aston Villa elleni teljesítményét.

„Nem lepett meg a dolog, de segített az is, hogy azt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk, ez mindig segít. Ennek ellenére dolgozni kell, hogy a játékosokból kijöjjön a teljesítmény. Tudjuk azt is, hogy a Manchester Citytől mire számíthatunk, de nagyon jó csapat, jó játékosokból áll, így újabb komoly kihívás előtt állunk.”

Slot elmondta, a kiegyensúlyozottság eddig vereségekben nyilvánult meg, ezen fordítana most. A City elleni meccset a szezon egyik legnehezebbjének nevezte, de elmondta, ez olyan meccs, amit otthon is mindig nézett, mint az el Clásicókat.

Slot beszélt arról is, hogy újra összeállt a Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister hármas a középpályán, aminek nagy szerepe volt a legutóbbi bajnoki címben is és a Real Madrid elleni sikerben is.

Szoboszlai Dominik rendre a Liverpool egyik legjobbja

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

„Nem tudtak sokat együtt játszani, nyilván a sérülések miatt, illetve volt, hogy Dominiknak kellett más poszton szerepelnie. Segít ha sokat játszanak együtt, volt két jó meccsünk, de egyébként szerintem a Manchester United ellen még jobban játszottunk, mint a Villa ellen, persze az eredmény a Villa ellen jobb volt. Ott szerencsénk volt, hogy a világ egyik legjobb kapusa hibázott, a másik meccsen nem. Ha nyerünk minden remek, ha kikapunk sokkal több a fókusz a rossz dolgokon” – mondta Slot, akitől azt is megkérdezték, meddig fejlődhet még Szoboszlai, akit már mindenki Steven Gerrardhoz hasonlít.

Slot szerint is megállja a helyét az összehasonlítás és ezt a legnagyobb dicséretnek nevezte. Szoboszlai egész szezonban nagyszerűen játszott, de az utóbbi két meccsen még tovább tudta emelni a lécet. „Nem fogom újra és újra ugyanazokat a dolgokat elmondani, az okokat ezzel kapcsolatban. Dominik hihetetlen minőséget képvisel, de az egyik legjobban azt szeretem, hogy kiválóan dolgozik a labda nélkül, minden meccsen, de az utolsó kettőn a saját szintjét is felül tudta múlni” – mondta Slot, aki később Szalah-t is kiemelte, aki szintén elkezdett sokkal többet segíteni a védekezésben, és örült, hogy ezt mások is észrevették.

Szóba került Andy Robertson is, aki az elmúlt három meccsen Kerkez Milos helyére került be a csapatba. „Három meccsen jól játszott, örülök, hogy képes majdnem 90 percet játszani. Jól teljesített, ahogy a csapat is, de mindenkinek jobban megy, ha a csapat is fejlődik. Nyugodt volt a labdával, jól védekezett, boldog vagyok, hogy jól ment neki a játék. Hét nap alatt játszott három meccset, a Real ellen le is kellett cserélni, meglátjuk hol tart majd a regenerálódásban vasárnapig” – mondta Slot.